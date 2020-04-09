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全面禁學校用ZOOM 包正豪：教育部像養套殺故意整人
昨天起全面禁止學校使用有資安風險的視訊軟體ZOOM，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書表示，教育部先前還鼓勵使用ZOOM，現在又不准使用，感覺是「養套殺」，故意整人。
包正豪表示，他是不是應該要很慶幸，他們學校用的是MS Teams，所以逃過一劫，但對於其他學術同儕，他真心同情，「因為大學自主根本就是屁話一句啊！」他不懂資訊安全，但他想不透，上課內容會牽涉什麼機密？
他說，話說教育部先前還鼓勵使用ZOOM，現在又不准使用，感覺是「養套殺」，故意整人。
教育部3月起為推廣「停課不停學」，鼓勵教師使用ZOOM、Micorsoft Teams、Google Meet等視訊軟體。如今行政院下令公務機關不應使用ZOOM，教育部也跟進、公告各級學校全面禁用。
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