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手機不只當保母 幼教師自創App教孩子「玩防疫」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
幼兒開心使用平板，學習防疫APP。圖/新北市教育局提供
幼兒開心使用平板，學習防疫APP。圖/新北市教育局提供

新冠肺炎疫情蔓延，為教導幼童正確防疫知識，明志國小附幼教師鄭依萍研發「防疫小尖兵」App，以活潑的動畫和互動遊戲，讓孩子們在玩樂中，將防疫觀念內化於生活， 更將孩子感謝的話錄進App，感謝第一線抗疫英雄。

明志國小校長蕭又誠指出，鄭依萍從未學習過程式語言，但參加教育局第1梯次教保人員ScratchJr程式語言種子教師研習後，只用了3天時間就學會，並在iPad上開發出「防疫小尖兵三部曲」App，大大吸引幼兒們的目光，不僅帶來全新的課程體驗，更可作為宣導防疫的最佳教材。

鄭依萍表示，App中的角色和背景可以依照教學目的做設計，更能依照孩子的興趣，藉由點擊圖像後，放大、移動、發出聲音等驚喜效果，讓孩子在遊戲中主動學習，過程中也藉此教導孩子，「雖然病毒戰役讓人擔心害怕，但身邊其實也有很多辛苦的大人在保護著我們，將負面情緒轉為積極正向的情感。」

「防疫小尖兵三部曲」App共分為三個部分，第一部曲是教導幼生病毒傳播的基本常識，第二部曲教導幼生防疫措施，第三部曲教導幼生感謝抗疫英雄，利用觸控螢幕讓學生和App中的角色互動，內化成生活的必備知能。

鄭依萍引導幼生學習防疫APP。圖 / 新北市教育局提供
鄭依萍引導幼生學習防疫APP。圖 / 新北市教育局提供

新冠肺炎 疫情

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