Zoom被禁用 花蓮教育處備「線上客服」助各校換軌

雲端視訊平台 Zoom 近期爆出資安危機，教育部下令禁用，花蓮縣教育處昨起忙著協助各校使用其他視訊軟體平台。教育處長李裕仁說，已通令各校，改採Google Hangouts Meet或其他軟體，也請教網中心製作使用影片，會透過明天下午的國中小學校長視訊會議持續宣導。

李裕仁說，因應國內新冠病毒疫情持續升溫，有可能會面對的停課狀況，教育處很早就展開準備，以居家學習不中斷為首要課題，上月底還舉辦首場 「線上教學SOP公開觀課」模擬演練，透過遠距教學宣導課堂線上化的相關標準流程。

因為Zoom是較早推廣的視訊軟體平台，因此在花蓮使用率高，但縣內還有Google Hangouts Meet、Microsoft Teams及花蓮縣專門打造的Top Mocs等平台。

李裕仁表示，教育部昨禁用Zoom後，即通知縣內各校因應，換用別的軟體，今天一整天都有花蓮縣教育網路中心的「線上客服」為老師們解決使用上的各種疑難雜症。

教網中心主任許壽亮表示，其實各視訊軟體平台的功能都差不多，像是桌面分享、打開麥克風等等，只是使用習慣的不同。且上月為因應疫情有可能需要線上教學，曾邀請Google團隊到花蓮解說及演示操作技巧和小工具等，老師的反應普遍都不錯，要「無痛換軌」對各校來說並不難。