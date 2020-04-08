行政院全面禁用ZOOM 教育部示範用Teams開會

新冠肺炎疫情升溫，教育部今天部務會報首度改採視訊會議，一部分與會代表從遠端連線開會。昨天行政院函知各單位停用有資安疑慮的遠距視訊軟體ZOOM，教育部表示，今天開會改用微軟的Teams。教育部長潘文忠也學校注意資安，不要用有資安疑慮的軟體進行會議或教學。

潘文忠今天主持部務會議，會前接受媒體聯訪表示，昨天經行政院資安處審慎評估，發函各單位告知不宜使用有資安疑慮的軟體，例如ZOOM，所以請學校不要用相關軟體進行會議或遠距教學。