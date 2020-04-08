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台積電捐100台熱像儀 用於統測、會考、指考考場
教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，致贈感謝狀給台積電文教基金會，感謝他們捐贈100台熱像儀，將用於四技二專統測、國中會考和大學指考考場。教育部表示，每分區學校配一台熱像儀，該校超過50間教室增配一台，今天起開始安裝。
教育部表示，為充分運用這100台紅外線熱顯像儀，將優先用於5月2日和3日的統測大型分區試場，以每分區學校一台、超過50間教室增配一台為原則，預計配送到23所科技大學、兩所一般大學、45所高中、一所國中。將於4月8日起陸續安裝。後續將用於國中會考及其補考、大學指考及其補考。
台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積電創辦人張忠謀說，病毒改變人類生活，疫情發展之下，危機就是轉機，企業也盡一份心力幫助社會大眾。台積電文教基金會思考如何幫助學子，捐贈熱像儀給家長和志工，協助測量同學的溫度和健康，並且佈署到大考最需要的會場上。
因應新冠肺炎疫情，今年各項升學考試規畫第二次考試，供第一試期在居家檢疫的考生報考，但期程還沒出爐。潘文忠今天向教育部各單位代表表示，外界很關心5月的統測、會考細節，相關細節近日會做確定並對外說明，一定會以維護考生權益、考試公平、防疫安全來做規畫。
潘文忠也說，各試場將做好無法到考的各項準備，也提醒考生注意自己的身心健康，避免出入人潮擁擠的場所，要依照指揮中心規範戴上口罩做防疫。
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