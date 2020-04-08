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Zoom資安爭議 學者：養成習慣最重要

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

大動作禁用Zoom，不如養成網路使用好習慣。因Zoom引發資安爭議，教育部於7日發函禁止學校使用Zoom作為視訊教學工具，引起許多教師不滿，抗議不該讓政治凌駕一切，台大電機系教授葉丙成表示老師們一個多月以來的籌備和適應「全白費」，政大公行系教授陳敦源則表示，養成網路使用好習慣如設複雜密碼、隨手關機等，才是最重要的。

爆紅措手不及

當Zoom開始爆紅，創辦人袁征就曾為資安漏洞問題公開道歉，並承諾修補缺陷。根據《商業內幕》報導，袁征坦言這樣的爆紅始料未及，「當初設計產品時，並未預設在短短幾周內，全世界每個人都會突然在家工作、學習和社交。」網路上也因Zoom的爆紅衍生「Zoombombing（Zoom爆炸）」一詞。

科技網站《Tom’s Guide》認為，Zoom之所以會因疫情爆紅，就是因為簡單好用，然而一夕爆紅的代價便是暴露大量缺點，例如隱私權政策不完善、容易遭駭客入侵等，但作者也樂觀表示，「缺點暴露出來是好的，這會敦促Zoom更快解決。」

因質疑Zoom資安的聲浪愈來愈大，教育部7日發函表示，教學使用的資通系統不應使用具資通安全疑慮的產品，因此全面禁用Zoom，也卸載了原本放在教育部網站上的Zoom說明使用文件。

公文另外還提到，CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、 Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet及開源的Jitsi Meet等都可以使用，然而有民眾認為，這些替代軟體的也不見得安全可靠。

養成好習慣最重要

教育部大動作禁止Zoom，看似解決了資安疑慮，卻讓許多教師無所適從。台大電機系教授葉丙成表示，一紙公文下來，全台灣的老師和數位落差大的學生恐怕難以適應，「如果老師們跟學生們的數位能力都那麼強，大家當初也不會需要那麼辛苦的準備了。」

政大公行系教授陳敦源則表示，「與其靠公司資安投資的良心，或是政府放下選票至上來管制軟體業資安的佛心，還不如靠自己的小心」，也列舉5點可養成的好習慣：

電腦上的鏡頭，不用的時候用膠帶貼著，會議要用再打開。

會議的密碼設得複雜一點，不要用1234567這種容易猜的。

試著不要用自己的FB、Google或Apple等既存帳號去登入，另外弄個獨立帳號。

如果真的被侵擾，就先斷線再另闢教室，當然，學生必須都要有Line的連接，比較好連繫。

每次用完電腦，就關機一次，別一直掛在網上。

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資安 教育部

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