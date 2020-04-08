確保獨立性 學者籲改組大考中心董事會

大考中心主任1個半月選定上任 挨批「提名教部屬意人選就任命」

大考中心主任2月24日請辭，大考中心3月24日選出新主任周兆民，4月6日上任。有教授表示，這項人事遴選未免太快，反映遴選未經遴選委員會，直接由董事會提名教育部屬意的人選就任命。建議全面改組大考中心董事會，別再由大學校長和教育部代表擔任董事，才能讓大考中心成為專責考試的獨立機構。

大考中心基金會董事長薛富盛表示，按照現制，大考中心主任由董事長找尋，接受外界推薦。遲了一個月定案，進度不算快，除了義守大學副校長周兆民，另有兩名人選。周兆民歷練完整，受教育部認同，熟悉108課綱和111學年考招，也了解大考中心任務，都是獲選原因。

大考中心1993年後，由教育部單位改制為財團法人，一名關心教改的前大學校長說，大考中心至今仍不經遴選委員會遴選主任，教育部代表一直占大考中心董事會一席，讓大考中心失去自主獨立。教育部只適合擔任監察人角色監督財務，近兩年大考中心主任，都做不滿規定三年，應立法規範由遴選委員會選出主任，四年任期，連選得連任，確保人事穩定性。

薛富盛說，大考中心主要資產來自教育部，少數來自46所大學捐助，董事來源為教育部和大學校長。目前有15名董事，七名由教育部推選，通常會有教育部高教司長。另八名來自大學董事會，也要符合性別平等原則，有時會找女性副校長加入。

這名校長指出，考招應該分工，大考中心董事會部分董事是大學校長，校長不一定熟悉考試業務。

他指出，大學考招已從一個單位走向大學招聯會、大考中心兩單位，考招分工，既然大學校長都是招聯會成員，不宜兼大考中心董事，才能落實兩者平等分工，而不是讓招聯會主導大考中心。