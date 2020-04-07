宋怡慧／無法遠行疫病時代 適合爛漫春季的閱讀書單

初春花草香氣沁入，飽蘸天地蓬勃生機，春天溫潤的跫音，敲開盎然生氣的感知，簡單恬淡的一酒一飯，閒情逸趣的一風一雨，生生不息地循環，是對美好世界的回聲。看似平淡流淌而過的幽遠時光，朵花的綻放是演繹數億年生命淋漓盡致的傳奇，也是歲月情濃醞釀的回憶。季節深情的召換，適合春季閱讀的書單有：

《尋琴者》是救贖的奏鳴曲

孤獨的人，陪著更孤獨的人，一起聽著慢歌：「起初，我們都只是靈魂，還沒有肉體」，《尋琴者》的主角是天才調音師，回望生命有過的傷痕、寂寞、疲憊、軟弱，幻化為音符，奏起，彈給自己，也彈給相似命運的聽者，這是我們生命共同的譜曲。郭強生《尋琴者》是音樂型小說，也是在尋找生命和諧的答案，攫住我的是：老的力不從心，努力活著的，是很辛苦的實踐。現實生活有慘痛難言的代價，有人性複雜的澈悟，每個寂寞與謊言的背後，何嘗不是包裹著更多掙扎過的恐懼與懊悔？

郭強生說：在漫長的人生跋涉之後，他終於走到安心做人的這一天。你只為自己的人生負責，只演自己，不再為別人的掌聲、眼光而強勉，自虐式的追求原來是安心了，救贖著在失望與渴望徘徊的自己。這是一本需要安靜閱讀的書籍，就像春的信息，細細微微，靜觀有得。可能是一個字、一個句子、一段篇幅，帶來心靈深層的觸動，你會聽到自己的靈魂停駐在某個音符，無法自拔地療起傷來，你趁機停下來，喘一口氣，讓音樂與文字為橋梁，擺渡到美善的彼岸。

《以我之名》送給自己的禮物

我們曾想為誰寫下生命的風景？中年看似成熟懂事的背後，我們真能學會好好愛著自己，真正破碎過的心，才有再次完整的可能。閱讀曼娟老師的文字，總讓我感受到體內輕輕被拂掠的溫柔，歷經人世滄桑，依然優雅自若，當你心煩意亂，看著耽溺的、沉淪的，告訴自己要堅持助，長大的確不是一件容易的事，活出自己想要的模樣，需要勇敢成能型塑出獨特，善意讓你更懂得欣賞世界的林林總總，比你強的，你真誠地給出掌聲，比你弱的，你學會傾聽、包容與擁抱他，如何給自己幸福？如何讓別人也幸福？曼娟在成為自己的旅程、照顧者的初衷、輕安自在做大人三個面向，讓我終能體會：什麼教從內在生出來，一種成為「大人」的能量。我們在這個時代，黑暗與光明交會，看到許多得過且過的人生故事，聽到許多怨天尤人的負能量說法，看來好好活著已屬困難之事，若能以我為名，成為自己喜歡的模樣，或許是我們此生不斷前進的天命。闔上書扉，彷若望見春色乍現的微光，那是對夢想堅持過才會窺見的久違青春，翩然地回歸生命場域，熠熠閃閃。

闔上書扉，彷若望見春色乍現的微光，那是對夢想堅持過才會窺見的久違青春，翩然地回歸生命場域，熠熠閃閃。記者張雅婷／攝影

《讀懂一本書》的閱讀啟程

身為閱讀推廣者，一直以為自己能很快讀懂一本書，直到看見樊登《讀懂一本書》，閱讀心法的縝密完整，全方位打造知識思維，讓人腦洞大開，猶如春日的新意萌發。

你可知，敘利亞人一生平均只讀五頁書？閱讀是敘利亞人最奢侈的行為，而我們卻能垂手可得，何其有幸？讀書要採用高效的浸潤式學習法，它像longstay，不是打卡式的觀光閱讀，閱讀者透過體會和探索，有目標導向的學習，找到思維意義，鍛鍊自己的閱讀意識，迅速看見自己從閱讀躍進的成長，閱讀更是大眾「反脆弱」的武器！

他用讀書改變自己的生活，如何從不愛讀書到說書強人，秘訣是他看見書是問：如何搶時間閱讀，變成有能力閱讀？閱讀為何能充滿力量和使命感，同時讓家庭、事業、人際、內在都是平衡的？面對疑惑，有目的的閱讀是連結強悍自學力的主因，如同閱讀給了我們生活「增量」的勇氣。

我特別喜歡，不舒服的讀書原則，堅持看下去，你必有收穫，這點需要突破與鍛鍊。會讀書也要會說書，說書讓你進入心流狀態，進入深度學習，沒有意義自己找，沒有脈絡自己找，準備的過程專注力提高，鍛鍊思維邏輯，試著找到書籍的大綱、如何用好故事開場、精彩的觀點怎麼呈現、這本書非讀不可的價值性如何闡釋？說書受惠最大的還是自己，四個雷達打開，逼著自己讓大腦的神經元聯結起來，看來，我可要真正讀懂一本書才算閱讀。

《再難過，也終會度過》的人生奧義

誰會在你陷入孤冷的時候拉你一把？除了真心好友，就是要先靠自己了：「有時候，暫時躲開、或繞一段路，重新回來面對，反而可以看清楚自己真實的所在。」捫心自問，當傷口被灑鹽，人生被抹黑，被中傷，誰不痛苦？誰不怨恨？如何先「躲開」情緒的核爆區，遠離負能量，逃出冷暴力，你才能真正冷靜下來自救。勇敢面對這個傷痛，或許，我們真的犯錯了，或許，我們被誤解了，犯錯就要堅強扛起來，問心無愧更要展顏以對，面對反能讓內心隨著開闊，這個難過的坎也就跨越過去了。準備好了，專業就是你發光發熱的武器：

「需要挺身而出的時候，請不要太客氣。只要確定自己是處於準備好的狀態，

就要讓自己的光芒被看見。」以前的我，常常害怕做事高調會被討厭，現在的我，用心經營，有夢想就努力去追尋，畢竟，人生短暫，能為自己盡情馳騁，才能活出無悔的人生！我更相信把時間用在哪裡，你的人生成就解鎖將在那裡。不要羨慕別人比你成功，因為他真的比你努力：「你是如何使用時間的，

養成習慣之後，就會變成那樣的人。」如果可以，投資自己，幫助他人，成功偶然的背後是必然的奮進，一如觸目可及的萬物生機，哪一個不是全力以赴，在美麗的季節，綻放生命的彩光？

《習慣致富》創造魯蛇翻身的富足生活

如果你想變得富有，又不想靠別人，那麼，你必須要先養成富習慣。想法決定命運，這些富人的感受、思考、行動和行為方式到底和我們有甚麼不同？炫富、炫美、炫比別人厲害，怎麼會不被討厭？當你真正改變習慣，思考模式，你的世界才會發生變化。致富真理人人都知道，但如何更新到你的大腦？你知道嗎？世界的首富常是律己甚嚴，博愛社會的佼佼者。他們很聰明，用在助人；他們很有人脈，用在共好；他們很慷慨，用在別人的需要；他們很有本事，用在扭轉別人的劣勢。最厲害的是，他們從不減損他人，反以增益他人為樂。他們養成「富思維」及「富習慣」，運氣是靠努力得來的，透過習慣致富，猶如投資與複利的概念， 良好的習慣與富思維，發掘世界更多的正能量，讓生活充滿希望和活力！原來，這本書打磨的不只是財富的擴增，而是心靈的富足，習慣的改變，進而帶來更多隱形的財富。春意與富足就在你身邊，只是你缺少發現的巧思，這本書或許能為我們魯蛇的生活帶來翻身的契機，讓綠意走進生命，風光旖旎。

《比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事》讓暗黑變璀璨

這本書給我的第一印象是：凡殺不死我的，必使我更強大。Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. 有人稱她是臺灣版的金智英，抑或是青春版的陳嘉玲，作者少女老王好像是你身邊可以倚靠的摯友，在你難過的時候，會想撥通電話，叫他出來陪你說一說真心話的體己人。遇到再生氣的事，他會告訴你，這個世界上有人跟你一樣「衰爆了」，但是，還是要面對它、解決它、才不會在漩渦裡被吞噬。她彷彿在你耳邊喊著：凡殺不死我的，必使我更強大。只要有人，就有是非，人在江湖，誰能不渉入風暴險阻？但是，每個人的心裡總有一把尺，你懂自己是不是真善良，你知道闔眼離世的當下，自己是否真的無愧於此生，無負他人？那些對我斲傷，逆阻我的，少女老王曾沒有讓它默默過去。他的故事，讓我們看到人面對權力的悲哀——耽溺的，沈淪的，自是一無所知；失衡的，不平的，自以為是正義。傷人者自是一無所知，一派輕鬆。他對別人的人生做了什麼，一點也不關心與在意。作者告訴我們，即便是螳臂擋車，他也要寫出來、說出來，他希望與他有相同遭遇的，不要再陷入無止境的痛苦輪迴！他要你為自己爭取，無論結局，同時，你只能往前看，才能看到更多的機會；你只能相信自己，才有機會變得更強大。

此刻，想起蒲松齡說的：其實妖怪有時比人更可愛！一如少女老王寫的，比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事。果然行旅世間，窺見人性醜惡，興起「人不如鬼」的慨嘆，古今皆然。

在無法遠行的疫病時代，面對春息瀰漫，我們可以戴上閱讀的濾鏡，疏朗清淡地跟著它去行旅。你能享受在絢爛春光徒步瀏覽的美妙，你會發掘春意與寂寞是絕配知己，思念在書裡找到靈犀共鳴，受傷的心在文字裡被療癒了，一如書中的作者，從來不會遺棄我們，只要你翻開書頁，他就緊緊與之相知相守、相隨行遠。