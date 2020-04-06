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立委：遠距教學軟體 傳資安疑慮

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
立委指出，遠距教學軟體Zoom加密不周，教育部籲教育人員留意資安。 圖／聯合報系資料照片
立委指出，遠距教學軟體Zoom加密不周，教育部籲教育人員留意資安。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，各級學校加強部署遠距教學，但有立委指出，使用率高的遠距軟體Zoom有資安疑慮，連線數據恐送往中國大陸等。教育部潘文忠昨表示，將提醒教育人員注意資安，或是使用其他替代軟體。

立法院昨召開教育及文化委員會，多位立委關注校園遠距教學建置進度，立法委員伍麗華也因自主健康管理，首次採遠距視訊質詢。

其中，不少學校教師愛用的Zoom遠距視訊平台，近日被爆有隱私與安全問題，已遭美國紐約市、英國國防部等宣布禁用。該平台創辦人、美籍華人袁征已致歉。但教育部目前推薦各校使用的遠距教學軟體清單，仍保有Zoom選項。

立委林宜瑾說，該平台在端對端加密上有問題，只有傳輸到Zoom公司的資料才有加密，導致用戶容易被惡意第三方擷取蒐集資料；立委劉世芳也說，教育部推薦下載Zoom，但科技界、學界教授有各種機密資料要交換，如今傳出問題，盼教育部下令禁用。

潘文忠說，官方並非鼓勵使用Zoom，只是有些教育人員習慣此軟體，會提醒注意資安，畢竟若學術機密外洩也是打擊。此外，現下也有其他平台軟體，如Google Meet、Micorsoft Teams等都能使用。

另外，台大昨也啟動百以上課程改線上遠距，校方還宣布，大班期中考改為寫報告、線上考試等，若一定要實體考試，則會分成不同班級實施，減少學生群聚風險。

台大教務長丁詩同說，目前中小型課程，也有近九成學生戴口罩上課，未來則會持續宣導相關防疫措施。

教育部 資安 潘文忠

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