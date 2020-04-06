赴景點一律停課7天 教部：學校須保證檢疫生不會趴趴走

清明連假結束，有學校發出公告，要求赴熱門景點出遊的學生，無論有無呼吸道症狀或發燒，一律請假7天，不得到校。但教育部次長劉孟奇表示，學校可以防疫為由，自主要求學生在家健康管理，但必須保障學生就學權益，也確保學生停課期間不能在外趴趴走。

立法院今天召開教育文化委員會。不少立委指出，連假過後恐出現防疫破口，有企業已超前部署要求赴熱門景點出遊者一律自主居家隔離14天，也有部分學校開始調查學生連假旅遊史，若有出去玩，就建議孩子在家休息一周再上學。

劉孟奇表示，目前指揮中心規定，連假期間赴熱門景點出遊者，一律自主健康管理14天，有症狀者不上班、不上課。但學校若採更嚴謹作法，例如無症狀者也要求停課，那前提是要保障學生就學權益，例如事後補課、或遠距教學，否則學生可要求退費。

另一方面，教育部也禁止學生在檢疫期間「趴趴走」，劉孟奇說，學校須確保學生乖乖在家檢疫，不能為授課方便，而放生學生。

劉孟奇也說，教育部國教署已通報全台高中以下學校，提高校園消毒頻率，尤其是餐廳、圖書館、實驗室、研討室等群聚場所，學校也要嚴格執行健康監測，有呼吸道症狀，失去嗅覺味覺者，要立即配戴口罩就醫或在家休息。學校也要蒐集學生連假旅遊、聚會的軌跡及健康紀錄，作為防疫之用。

劉孟奇也提醒，學生若因隱匿旅遊史，後續造成防疫破口，各校須依照獎懲辦法處理。