師生上課要戴口罩? 黃珊珊：北市目前沒有強制

新冠肺炎疫情持續延燒，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險， 國教署今發文給各縣市教育局，提醒高中職以下學校、幼兒園連假結束師生返校的防疫注意事項，其中包括學校應進行全校性消毒清潔、嚴格執行師生健康監測，並進行全校性衛教宣導，如發現身體不適，請即配戴口罩立即就醫或在家休息。

對此，北市府副市長黃珊珊表示，會依照中央的命令來執行。

黃珊珊說，進學校時戴口罩是已經確定，上課是不是要全面戴口罩，要看口罩的量能，目前也沒有強制。黃珊珊說，學校是通風良好的地方，教室距離錯開，如果有狀況，相信教育局每個班級都會關心，所以疫情如果沒有這麼嚴峻，就自行決定。

北市教育局則說，已將國家署的文發給各級學校；至於是否會強制要求各校上課時配戴口罩？教育局表示，不會另外建議。