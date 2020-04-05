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台大明起百人課程採遠距教學 60人以上課程27日跟進
新冠肺炎延燒，台大校長管中閔今天發布一封信給全校師生，清明假期後，台大超過100人的大班將一律實施遠距教學；4月27日起，超過60人以上的課程也全面實施遠距教學。
根據台灣大學臉書專頁，管中閔表示，開學至今已1個多月，台大經歷了一個與過去完全不同的3月。老師們在遠距教學上的積極準備，同學們對防疫措施的支持和配合，以及所有同仁在防疫工作上的全力投入，在在都顯示台大人的團結與韌性。台大校園至今並未出現防疫缺口，是所有人共同努力的成果。
管中閔指出，學校所有防疫措施都是為了保護校園安全，確保教學品質，讓同學的學習不致中斷。如果大家因為防疫措施遭到任何困難，或對維護校園安全與健康環境有任何建議，歡迎隨時讓行政單位知道，校方一定會盡力協助解決困難，並改進相關作法。
由於疫情持續變化，他提醒台大師生做好自身防疫準備，隨時注意自己的健康情況，避免出入人群聚集的場所，也盡量與他人保持適當的距離。不過，保持距離並不意味著關係疏離；相反的，在這段大家的健康與心理都備受威脅的期間，也正是台大人展現彼此關懷與相互支持的時刻。
他說，今年杜鵑花節的活動因疫情改為線上進行，但疫情終究會過去，明年必定會在杜鵑盛開的校園內，再次迎向欣欣向榮的未來。
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