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大學生固定座位就不必強制戴口罩 教授：難以落實

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，目前校園屬「特定人聚集場合」，現階段只要學生有固定座位、教室保持通風、人與人間有適當距離，不強制配戴口罩。但有大學教授表示，大學課程難要求學生固定座位，教室內也不可能維持1.5公尺社交距離，指揮中心的規定形同「強制大學戴口罩」。報系資料照
新冠肺炎疫情嚴峻，目前校園屬「特定人聚集場合」，現階段只要學生有固定座位、教室保持通風、人與人間有適當距離，不強制配戴口罩。但有大學教授表示，大學課程難要求學生固定座位，教室內也不可能維持1.5公尺社交距離，指揮中心的規定形同「強制大學戴口罩」。報系資料照

新冠肺炎疫情嚴峻，目前校園屬「特定人聚集場合」，現階段只要學生有固定座位、教室保持通風、人與人間有適當距離，不強制配戴口罩。但有大學教授表示，大學課程難要求學生固定座位，教室內也不可能維持1.5公尺社交距離，指揮中心的規定形同「強制大學戴口罩」。

根據中央流行疫情指揮中心「社交距離注意事項」規定，室內非特定人聚集場合，應維持1.5公尺社交距離。但學校屬於特定人聚集場合，現階段只要保持室內通風、人與人間適當距離，並做好健康監測等措施，不強制配戴口罩。至於特定人聚集場合，必須有固定座位，並能保留出席紀錄的場合。

但淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，大學難以要求學生固定座位，教室內更難維持1.5公尺社交距離，現行規定形同要大學生強制戴口罩。目前淡大也已全面公告，進入校園須佩戴口罩，他也要求學生沒戴口罩不應該進教室，未料學生認為此舉侵害其受教權。

包正豪說，目前各校防疫出現兩難，一方面指揮中心、教育部已明定規範，大學也希望落實防疫；但另一方面，當學生不願配戴口罩時，大學是否有權拒絕學生入班上課？

對此，文大教務長方元沂表示，大學生每天會上不同課程，再加上宿舍生活、學生餐廳用餐等場合，處處都可能是防疫漏洞，文大也頻呼籲師生全面戴口罩；但校方也知道，目前台灣還無法隨時隨地能取得口罩，也導致大學難以強制每一位師生都要戴口罩。

方元沂認為，大學防疫的解方，是教育部配給更多物資、口罩給學校，大學才能主動提供入校及入班的學生口罩，以落實校園防疫。

台大學生會長凃峻清則表示，目前大學僅有少數課程要求學生有固定座位，但各課現場狀況不同，例如有些課程人數龐大，也有些教室館舍通風不佳，或是有課程需要學生互動、討論等。他認為，大學防疫可依照各課程狀況，而有不同防疫措施，但關鍵在於「授課教師要與學生進行民主討論，達成防疫共識」。

凃峻清說，學生要全天戴口罩上課，確實在生理上會不舒適，有些教師會與學生討論班內防疫措施，例如純粹聽講時不必戴口罩，但只要有發言討論環節，就須配戴口罩，讓師生彼此都安心。他呼籲，各校教師與學生建立溝通管道，達成室內防疫共識。

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