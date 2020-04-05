會考5A不如人 苗栗縣校長：先天不足、後天失調

國中教育會考竹竹苗區成績，苗栗縣5A考生人數，還比不上新竹縣、新竹市一所學校，苗栗縣幾名國中校長都認為苗栗縣是先天不足、後天失調，巧婦也難為無米之炊。

苗栗縣一名國中校長表示，竹竹苗區會考成績表現，新竹市培英國中一校打趴苗栗縣，教育界流傳已久，只是心照不宣，現在新竹縣成功國中也上來了，新竹縣市拉開與苗栗縣落差，且越來越大趨勢，一些校長也有同感，悲觀認為還沒有到底線。

幾名校長分析城鄉差距是問題，苗栗縣學校小校居多，師資結構不健全，依1個班級2個老師計算，如果3班6個老師，光是會考科目的國文、英文、數學、社會、自然5科，學校還要體育、音樂等老師，有些學校可能會缺社會科，因此苗栗縣考5A的學生，幾乎都是大學校支撐。

此外，教育部要求正常化教學，禁止能力分班，而分組分科教學，國二分英、數，國三分英、數自，造成學生必須跑班，老師被卡住，教育部還不時稽查違規，苗栗縣就有幾名校長因此考績被打乙等，導致大多數學校乾脆不分組分科，同一班可能有學生英文連26個字母都學不好，卻也有早早就通過英檢，能力落差大，老師要如何教？

他們說，新竹縣市補習班林立，很多學生第7節下課後到補習班，但苗栗縣沒有這種環境，有些家長經濟能力也難以負擔費用，必須更仰賴學校，但教育部規定的第8、9節及晚自習、周六的加強課，除第8節可以收費，其餘都免費，難免影響老師意願，且加強課也僅能複習、不能上新進度，學校難為無米之炊。