台中家商開股票投資課 高職生虛擬獲利嚇嚇叫

台中市立台中家商商業經營科開設「證券投資實務」特色課程，讓學生「上課學股票投資、下課透過手機看行情。」

台中家商自民國104至109年度連續5年參加金管會「全國高中職金融知識奧林匹克競賽」學生組獲全國前三名、優勝等佳績，指導老師連續5年獲高中組最佳領隊第1名，展現高中生對金融知識多元學習及活用的能力。

台中家商學生楊郡婷分享學習心得，她表示，系統上提供1000萬元虛擬貨幣模擬買股票，但一開始根本不知從何下手，只會買較熟悉的公司。但透過課程學習漸漸培養出興趣，養成每天上網看股票、財經新聞、美國股市的習慣。

學生洪緯諒表示，從證券課學到很多財經知識，且懂得關心時事、掌握趨勢，有時和家人討論股市行情，一起研究財經雜誌和報紙。

台中家商校長林怡慧表示，台中家商建置多媒體證券教室，與台灣證券交易所連線的虛擬交易系統，讓三年級的「證券投資實務課程」結合理論與實務，整合經濟學、商業概論、股市專業知識與產業訊息脈動，再舉辦相關競賽，以3個月分組投資評估績效，提升學習成效。

台中市政府教育局表示，台中家商早在108課綱實施前，即建置與台灣證券交易所連線的虛擬交易系統，除提供該校證券投資實務課程運用，還分享帳號供全國商管學校課程使用，讓學生習得投資理財與風險概念。

教育局長楊振昇表示，108課綱中商業與管理群技能領域已將「金融與證券投資實務」納入必修課程，透過教育部與教育局的共同補助，台中家商得以建置全國最完善的金融證劵投資專業教室。