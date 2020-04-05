聽新聞
test
0:00 / 0:00
學生不滿進教室要戴口罩 包正豪：受夠把受教權掛嘴上
中央流行疫情指揮中心建議保持社交距離。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書表示，收到教育部通知，校園若不能保持社交距離，就要戴口罩，所以要求學生若沒戴口罩不應該進教室，未料學生認為侵害受教權。
包正豪在臉書貼出教育部的通知，他說，教育部指如果不能維持室外1公尺，室內1.5公尺的社交距離，就要戴口罩。既然教育部都通知了，他們當然照做，所以就像沒有配戴口罩者，不能搭乘捷運、高鐵、台鐵一樣，學生沒戴口罩也不應該進教室，因為教室是密閉空間。
包正豪說，結果學生不滿意，覺得侵害受教權。「我真受夠學生把受教權三字掛在嘴上，然後隨便什麼事情都去扯這個，卻不真正去上課」。特立獨行沒有不好，只要不影響他人即可，但我行我素，不顧及旁人，那就是自身水準的問題。很遺憾，有問題的學生還蠻多的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言