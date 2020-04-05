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學生不滿進教室要戴口罩 包正豪：受夠把受教權掛嘴上

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學生不滿進教室要戴口罩 包正豪：受夠把受教權掛嘴上

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
教育部通知，若不能保持社交距離，就要戴口罩。圖／取自包正豪臉書
教育部通知，若不能保持社交距離，就要戴口罩。圖／取自包正豪臉書

中央流行疫情指揮中心建議保持社交距離。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書表示，收到教育部通知，校園若不能保持社交距離，就要戴口罩，所以要求學生若沒戴口罩不應該進教室，未料學生認為侵害受教權。

包正豪在臉書貼出教育部的通知，他說，教育部指如果不能維持室外1公尺，室內1.5公尺的社交距離，就要戴口罩。既然教育部都通知了，他們當然照做，所以就像沒有配戴口罩者，不能搭乘捷運、高鐵、台鐵一樣，學生沒戴口罩也不應該進教室，因為教室是密閉空間。

包正豪說，結果學生不滿意，覺得侵害受教權。「我真受夠學生把受教權三字掛在嘴上，然後隨便什麼事情都去扯這個，卻不真正去上課」。特立獨行沒有不好，只要不影響他人即可，但我行我素，不顧及旁人，那就是自身水準的問題。很遺憾，有問題的學生還蠻多的。

社交距離 口罩

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