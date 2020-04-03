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民間團體提案推動青年職涯發展 最高補助30萬元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今秋創生塾培訓工作坊培訓青年協助藝術家完成藝術節展區策展。圖／青年署提供
今秋創生塾培訓工作坊培訓青年協助藝術家完成藝術節展區策展。圖／青年署提供

為擴展青年探索職涯多元管道，教育部青年署表示要辦理「民間團體推動職涯發展補助計畫」，鼓勵民間團體以貼近青年的想法與需求，設計具創意特色的職涯發展活動。此計畫今年徵到4月17日，參與的非營利組織可規畫講座、工作坊、競賽、營隊或其他創意性職涯探索活動，入選者每案補助5到30萬元。

教育部以去年入選團隊為例，社團法人彰化縣保鹿運動協會辨理「今秋創生塾」計畫，以第五屆鹿港今秋藝術節為背景，邀請在學學生、職場新鮮人、斜槓青年透過行動，讓鹿港成為可構築未來發展職涯想像的地方。他們鼓勵青年畢業後不一定要到外縣市才有自己喜歡的工作，回到家鄉也是職場的一個選項。

青年署說，此計畫透過前期工作坊、講座，協助藝術家策展等培訓，進一步搭配後續藝術節活動實作，讓參與青年的職涯體驗從「知識經驗」的吸收，連貫到「實務經驗」的實踐。參與成員除彰化鹿港生活圈青年，也吸引不少來自新竹、高雄、台北等地方的人，具地域擴散成效。

台灣藝術大學古蹟藝術修護系學生蕭珮瑩參與其中，他說當初被今秋藝術節的口號「鄉愁號召人們回來，產業把人留下」吸引，進而思考自己同樣來自彰化，能為家鄉做些什麼?於是加入了計畫行列，在「今秋再生市集」活動現場擔任主持的工作。

蕭珮瑩說，每個人小小的付出，都可以帶來很大的不同；生活不是沒有樂趣，是需要一起去創造。參與活動過程中，她不僅跳脫科系專業領域的侷限，也增加主持舞台練習的機會。她以後想從事藝術文化策展工作，從中深刻學到規畫策展執行的經驗，也體悟號召觀眾是一件不容易的事。

青年 職涯

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