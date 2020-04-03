多元文化教案甄選 今年首設新住民語教材組

為鼓勵多元文化融入教學與生活，教育部表示今年持續舉辦多元文化優良教案甄選，並配合108課綱新增新住民語文學習教材組，預計4月中旬開放徵件。

教育部表示，全國性多元文化優良教案甄選、全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選廣受親、師、生喜愛，2018、2019兩年共收到223組優良教案投稿及1748件繪本心得，去年也分別在台中、屏東兩地舉辦活動，邀請獲獎者分享教案撰寫歷程，鼓勵更多人支持並投入多元文化教育。

教育部說，12年國教課綱致力推動新住民語文課程，今年教育部多元文化教案甄選注入新元素，推出新住民語文學習教材類組，透過新住民語文教學支援人員攜手教學指導教師及一般教師，互相激勵討論，期盼發展更新穎多元的語文教案設計，為長期推動新住民語文課程注入更多動力。

教育部表示，多元族群是台灣社會發展特色，藉由「全國性多元文化教育優良教案甄選」，鼓勵教師持續精進教案製作的風氣，研發多元文化教育融入式教材。再加上「全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選」，讓學生閱讀書本時提升基礎語文能力，並加深對多元文化的認識，促多元族群社會向下扎根。