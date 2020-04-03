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校地緊鄰祖墳不可怕 小學生還會去拜拜學台灣文化

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

清明節是掃墓祭祖的節日，有些學校曾為墓地，也有學校如今鄰近墓地，反而成台灣文化教學場域。行政院政委唐鳳的母校、新店直潭國小後方就是台塑創辦人王永慶祖墳，以及當地洪家、林家祖墳。校方說校內學生、家長不介意，小學生還會去拜拜，順道認識台灣文化。

直潭國小校長吳瑞文說，家長和學生都不忌諱校園鄰近祖墳，「小朋友很可愛，有時還會去拜拜」。校內同時有孔子銅像，也有一般墓地口設的福德正神，是孔子和土地公難得結合一起，也象徵學校和附近文化與生態的關係。

他也說，國小課程邁向多元、跨領域，文史是直潭國小的重點教學之一，和森林、水資源、創客三項目並列。老師會帶學生認識當地文化，如參訪小出坑的土地公、百年發電廠等。

有關校地緊鄰墓地的起源，吳瑞文說，直潭國小曾是新店國小的一個分校，最初規模只有一間教室，由王家人捐贈，初名「慈惠堂」。而後政府規畫擴大校園，一度要把王家祖墳畫入校地，但考量祖墳是王家人的土地，因此畫在校外。

中小學即將因應新冠肺炎，全面禁止開放民眾入內。吳瑞文表示，王家祖墳在學校正後方，若要掃墓，一定得通過直潭國小校門。家族晚輩若要掃墓祭祖，學校將安排通行。

孔子 土地公 新冠肺炎

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