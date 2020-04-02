國際兒童讀書日 教育部推薦6本親子共讀繪本

今天是國際兒童圖書日，兒童節也將至，教育部呼籲家長多陪伴孩子，今天在官方臉書粉絲專頁分享「蝴蝶朵朵」等六本繪本，盼孩子在繪本中的奇妙世界，了解性別、人際情感等議題，學會同理心以及情感表達。

教育部將推薦書籍分為情感教育、品格教育、性別教育三類。性別教育推薦書包括已故作家幸佳慧的「蝴蝶朵朵」。教育部說，這是幸佳慧遺作，鼓勵教養者陪伴共讀時，納入性侵害防治教育。

另一本是本土作家王文華的「我的弱雞爸爸」，該書透過童趣的故事探討爸爸的角色，盼讀者破除性別刻板印象，一窺爸爸們在家庭角色中的不同面貌。

情感教育部分，教育部推薦郝廣才的「好好照顧我的花」，並指該書藉由男主角是巨人、女主角是普通人，以細膩畫風呈現兩人大小的變化，並對照兩人內心、關係，以及看世界角度的轉變。這本書以簡潔明快的文字，詮釋自我和愛情，帶領思考愛情中的兩人關係。

另一本情感教育推薦讀物是達妮拉．庫洛特的「鱷魚愛上長頸鹿」，故事描述鱷魚和長頸鹿這樣一對另類的愛情組合，讓孩子學習尊重，欣賞自己和別人的不一樣。

至於品格教育，教育部推薦佐藤芽實的「檸檬妹妹」，並說此書藉由可愛畫風與高度趣味的故事，培養孩子正義感和同理心，跨出建立人際關係的第一步。建議伴讀者以食材作為主角，帶孩子認識料理、接觸美食，建立均衡飲食觀念。

另一本推薦書籍是菊地知己的「黑貓白貓」，要告訴孩子黑貓白貓都是好貓，除幫助建立自我認同，也學會尊重他人。教育部也強調，閱讀能給孩子一對翅膀，帶他到從未去過的世界。繪本則能豐富孩子的世界，帶他體驗新奇獨特的故事。