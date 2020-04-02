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兒童節防疫 教部籲爸媽陪孩子到戶外玩增強體力

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部建議家長運用連假陪伴孩子，但要注意防疫，避免感染新冠肺炎。本報資料照片
教育部建議家長運用連假陪伴孩子，但要注意防疫，避免感染新冠肺炎。本報資料照片

今天清明連假第一天，教育部表示，新冠肺炎疫情升溫，連假期間建議增加親子在家陪伴時間，或可適度從事戶外健康活動，增強體力並減少疫情焦慮。兒童節將至，但應特別留意避免群聚場合，降低傳染風險。

教育部國教署學童視力保健計畫主持人、高雄長庚紀念醫院眼科系主任吳佩昌說，學生從事戶外活動可增強免疫力及體力，每天戶外活動120分鐘也可預防近視，並有助於正面思考，減少防疫時期的焦慮感。親子居家也應注意使用電腦的時間及姿勢，每30分鐘休息10分鐘。

學童健康體位計畫主持人、台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻表示，鼓勵家長「讓超市變教室」，將營養知識運用於日常生活中，在連假期間帶小孩一起前往超市認識食材及標示，並共同採買及完成料理，增進親子關係與強化免疫力。

謝榮鴻也說，提醒親師生共同執行「85210健康生活」，睡滿八小時；天天五蔬果；每天用電腦、平板、手機、看電視、玩電玩注視螢幕不超過兩小時；天天運動一小時；每天喝白開水1500到2000毫升，且不喝含糖飲料。

口腔保健計畫主持人、高雄醫學大學口腔衛生學系系主任黃曉靈表示，防疫期間應特別注意口腔保健、避免病從口入。飯後應潔牙，使用洗手台時與他人保持一公尺以上距離，並避免用力漱口，防止飛沫感染，若有感冒相關症狀，應於康復後立即更換新牙刷。

性教育計畫主持人、輔仁大學公共衛生學系系主任鄭其嘉也說，防疫情期間可能會減少外出，在家時間變長，學生上網時間增加，家長應關心學童上網交友情形，強化媒體識讀及資訊判別能力。

教育部國教署表示，陪伴是給兒童最佳的禮物，連假期間建議家長多陪伴孩子，持續增進健康促進行為與落實防疫。若在戶外遊玩與運動，需注意保持人與人的距離勿靠太近，室內要注意空氣對流並常洗手，共度一個快樂的兒童節。

連假 教育部 疫情

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