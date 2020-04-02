鼓勵農業科系學生 農業金庫提供獎學金及實習機會

全國農業金庫15周年慶，提供農林漁牧科系優秀學生獎學金10名，只要是國內農業相關系所在學生，該公司提供每月獎學金及學期全薪實習，畢業後，還可以經甄選優先任職全國農業金庫，獎學金申請辦法刊登在全國農業金庫官網，歡迎青年學子即日起報名，至5月1日止受理申請。

全國農業金庫表示，凡就讀國內公私立(科技)大學農林漁牧、自然資源、生物科技等相關系所學生，且學業成績在 75 分及操行成績在80分以上者，即可申請。為了培養優秀農業金融人才，獲獎學生須參加全國農業金庫7、8兩個月全薪暑期實習，以月薪3萬2750元以上短期任用，另外自2020年9月起，到 2021年6月止共計10個月，每個月可領取5000 元獎學金，畢業後通過甄選者，還可以優先錄用任職全國農業金庫服務。

農業金庫表示，為鼓勵農家子弟從事農業金融工作及優先補助清寒學生，獎學金辦法訂有申請「農家子弟(農會正會員或漁會甲類或乙類會員直系親屬者)、清寒家庭、低收入戶者，評選時將予以考量」條款。