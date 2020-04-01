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10年豪發上億元 新北高中以上獎學金開放申請
新北市109年度高中職以上學生獎學金今（1）起至4月20日開放申請，凡設籍新北6個月以上，且成績符合標準者，即具申請資格，核准通過者，高中職每人1萬元、大專院校2萬元，據教育局統計，每年投入獎學金經費達1115萬元，至今辦理第10年，已發出上億元，造福新北7800位學子。
教育局長張明文指出，獎學金採線上註冊申請，凡設籍新北市滿6個月以上，於國內公私立高中以上學校就讀者，前一學年成績總平均80分及體育成績70分以上（身心障礙者體育成績60分以上），且無記過者，即可申請。
張明文表示，教育局每年投入1115萬元獎學金經費，大專院校組總計錄取335名，每人獎學金2萬元；高中職組445名，每人1萬元，將優先發給低收入戶、身心障礙學生，再依學業或智育成績高低擇優發放，辦理第10年已發出超過1億元，共計7800位學子。
其中，瑞芳高工學生陳宇其不畏環境艱困，憑著對土木測量的熱情，拿下科展特優及全國賽工程學科「探究精神獎」，再加上獎學金的挹注，現在已是測量職類的全國技能競賽儲備選手：智光商工學生葉奕君則自高一就半工半讀，年年爭取獎學金，學業及課外活動皆表現優異，曾榮獲觀光盃在地深耕觀光遊程規劃比賽第2名、校內專題冠軍，還通過日文N4級檢定。
此外，樹人家商學生許芸瑄目前已取得5張證照，更是學校繁星前1%，秉持打破砂鍋問到底的精神，積極求學，目標瞄準台北商業大學財政稅務系；台北科技大學學生莊子瑱，自鶯歌工商畢業後，一路爭取獎學金完成學業，自我鞭策、奮發讀書的精神，令人肯定。
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