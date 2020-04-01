遠距教學增利器 基隆獲贈440組學習帳號價值500萬

由台大電機系教授葉丙成與黃國珍老師，共同創辦PaGamO素養品學堂，今天捐贈市值超過500萬元的440組學習帳號給基隆市學生，提供1年閱讀素養線上平台學習使用，市長林右昌期勉新學習模式，提升孩子閱讀學習能力。

市府教育處表示，閱讀優有限公司關注人才培育亮點，打造閱讀理解學習平台結合PaGamO遊戲介面吸引學生注意；這次捐贈基隆市440帳號，也是一份特別兒童節禮物，分別由13個學校28個班級(含跨班)、2個兒少安置機構申請使用，並由超過30位教師輔導協助。

透過線上和夥伴共學、線下有老師溫暖指導，閱讀是所有學科基礎，在其他學習領域，也能看到能力擴增與展現。線上學習是今年度市府教育處推動重點，教育處也將於近期規畫葉丙成教授與全市學校校長視訊座談，分享線上教學推動的心得與策略。

林右昌說，藉由這項捐贈，運用新的學習方式，可以吸引小朋友增加閱讀關鍵素養與理解能力，在短時間內看見孩子學習能力提升。因應此次新冠肺炎疫情，教育處也緊急採購300片平板及WIFI分享器，因應萬一學校停課時，搭配市府近年建置校校創客智慧教室、班班數位化軟硬體環境，可供孩子無縫接軌，遠距學習不間斷。