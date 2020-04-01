影／免擔心社交距離！無人機教育也能推廣防疫

台北市首座無人機教育體驗中心，今在泰北高中正式揭牌，學生現場更展示8架無人機群飛秀，前後平飛、交叉走位、360度翻轉都難不倒，現場將無人機結合防疫廣播，不與人接觸也能達成防疫宣傳。

泰北高級中學校長陳建佑表示，無人機應用、AI人工智慧，將是未來重要產業，泰北高中在108新課綱中，將這兩項科技素養訂立為校本課程，並在台灣校園人工智慧教育協會協助下，成立北市首座無人機教室。陳建佑說，未來將配合北市教育局，與鄰近國中、小合作推行職業試探課程，另也將規劃免費課程，推廣無人機教育。

教育部常務次長林騰蛟表示，108新課綱強調探究實作，透過無人機教育，學習程式應用、跨領域學習。此外，現場學生將無人機結合防疫廣播，林騰蛟在旁觀賞也不斷鼓掌，期許學生能將無人機技術應用在不同領域。

參與無人機群飛訓練、泰北高中美工科一年級學生梁驍表示，本身對程式編碼有興趣，從上無人機課程到正式群飛表演僅花三周。梁驍說，「操控無人機不難，難得是編程」未來將配合108課綱學習進階課程，他表示相當期待。