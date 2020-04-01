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AI、5G、科金法遵一次到位

文 / 中信金融管理學院 提供

中金院全國首創科技金融研究所 培養Banker4.0

因應5G、Bank4.0大未來，擁有新世代數金技能等於自備金飯碗！中信金融管理學院(下稱中金院)首創全國第一個「科技金融研究所」，從最夯的AI到熱門的科金法遵智能，以及5G金融應用課程一次到位，並結合「業界個案實作」，為台灣培養創新力兼具實作力的未來科技金融家。

「面對無所不在的Bank4.0，要培養無所不用的Banker4.0」！中信金融管理學院施光訓校長描繪未來金融人才樣貌將從「金融科技」轉向「科技金融」，新世代的金融人必須具備科技DNA，擁有跨域學習和跨界能力，這也是未來三年最熱門搶手的人才。因此中金院提前布局科技金融人才，今年設立科技金融研究所，聚焦TechFin、強化整合科技與金融的能力，必修學程包括5G學習、運用數學、科學及資訊等AI技能，更加入金融創新法令遵循學分，讓新興金融服務能符合法遵需求。科技金融所胡文正所長表示，除了扎根AI厚實基礎，更以實務導向個案教學，學生可在課程內有效率地完成論文，打造金融全方位發展的科技金融人才，真正實現『Banking Everywhere』」。

中金院科技金融所網羅產官學名師，所長胡文正參與過Google、微軟及台灣人工智慧學校培訓，更執行中國信託銀行數據研究發展中心合作專案計畫，為國內實務與應用理論兼具的高端人才；讓「人也能測風雲」氣象學家彭啟明博士，負責傳授應用AI及大數據資料預測氣象的成功實務經驗；有台灣網通業老將之稱的神準科技蔡文河董事長則分享5G通訊發展和布局；金融法遵專家、資策會科技法律研究所顧振豪副所長，從培育科技法遵人才角度，提供監理與法規專業評估及管理風險知識，另外還有強大的AI師資團隊。科技金融所更與金融業、資策會、國科會等單位合作，策劃「實務導向、個案教學」，每位學生畢業前至少須執行完成一項「業界個案實作」，讓科技金融實作力成為必備「金」技。

想成為最炙手可熱的科技金融跨界人才嗎？中金院科技金融研究所即日起開放一般生及在職生網路報名，報名截止日期為5月29日，採書面資料審查，6月8日公布錄取名單，有意報考者可至中信金融管理學院官方網站查詢詳細資訊，或電洽招生中心專線06-2870223。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

聚焦「科技金融TechFin」，中信金融管理學院首創「科技金融研究所」培育新型的數位金融人才。 圖／中信金融管理學院 提供
聚焦「科技金融TechFin」，中信金融管理學院首創「科技金融研究所」培育新型的數位金融人才。 圖／中信金融管理學院 提供

掌握科技趨勢及脈動，中信金融管理學院師資群參加Google AI Teacher Camp，左三為科技金融所胡文正所長。 圖／中信金融管理學院 提供
掌握科技趨勢及脈動，中信金融管理學院師資群參加Google AI Teacher Camp，左三為科技金融所胡文正所長。 圖／中信金融管理學院 提供

圖／中信金融管理學院 提供
圖／中信金融管理學院 提供

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