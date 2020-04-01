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政大師詠春拳毆學生 校方︰該師停課、全案調查中

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
政治大學一門保險法課程，上周有授課老師與學生對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐椅子上。本報資料照片
政治大學一門保險法課程，上周有授課老師與學生對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐椅子上。本報資料照片

政治大學一門保險法課程，上周有授課老師與學生對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐椅子上。教育部今天表示，政大校方已展開調查，目前先暫停該名教授教這門課，改由其他老師授課，也針對當事學生及在場學生進行心理輔導，提供當事學生法律諮詢。

日前有網友在Dcard上匿名表示，政大有老師與學生對打詠春拳，對打第一輪，老師要男學生先出拳，但在他出拳後立刻壓制。男學生捶老師背部，然後男學生被摔倒椅子上。

到了第二輪，師生兩人扭打一起，老師狂打男學生的頭，還踹他的腹部，接著有其他幾名男學生上台阻止，把雙方架開。男學生過程中向老師道歉，而該名老師向班上同學說自己衣服破了，但不會向學生求償。

此事在政大學生交流版引發熱烈討論，有學生表示，現實生活哪來什麼武林，這種仗著課堂師生上下關係的玩法真的很垃圾，也說這種老師根本不適任，也敗壞武術人名聲。

也有學生在網路論壇Dcard上還原過程，並說他能理解該師重視的詠春拳被人看輕，會想辯駁，但絕對不是用這種方式，對一個沒練過且身材相差懸殊的人動武。過程中學生都道歉了，也是表明不想繼續，結果老師還說come on再來啊。

政大校方今天表示，法學院已成立專案小組進行調查中，並暫停這名教授再繼續教保險法這門課程，改由其他老師授課。

教育部則表示，學生輔導諮商中心已聯繫當事學生及該課堂的同學，提供個別或團體諮商輔導服務，提供當事學生法律諮詢。

政大 教育部 保險

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