對抗少子化 文大主動參與評鑑 系所全獲「品質保證」

少子化海嘯襲捲國內高教，中國文化大學今天表示，該校主動申請相關系所評鑑，今天結果出爐，全校系所全數通過品質保證認可或認證，為招生季注入一劑強心針。

文大表示，該校商學院之前即已先行通過ACCSB認證，工學院3月初也通過 IEET中華工程教育學會評鑑，其餘文、理、法、農、社科、新傳、藝術、環設及教育等10個學院系所，今天也全數通過財團法人高教評鑑中心品保認可，其中多達71班制通過可6年免受評，8班制通過可3年免受評，成果豐碩，也顯示文大各系所教師及教學設備的優越。

文大校長徐興慶表示，文大不畏少子化海嘯、選擇正面迎戰，主動配合教育部鼓勵大學自主辦理系所評鑑政策，申請高教評鑑中心等評鑑。在正式評鑑之前，除系所自我檢視、提升，校方也逐一為每個受評系所聘請三名諮詢委員先行訪視、發掘並改正缺失，如今獲得全數通過品保認可或認證佳績。

教育部為落實評鑑簡化及行政減量，3年前宣布教育部停辦系所評鑑，回歸各校專業發展自行規劃，並基於大學自主及自我檢核，鼓勵各大學參與評鑑。文大表示，相關系所評鑑結果，將可作為家長及學生選填志願的重要參考指標。