聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗少子化 文大主動參與評鑑 系所全獲「品質保證」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
少子化海嘯襲捲國內高教，中國文化大學今天表示，該校主動申請相關系所評鑑，今天結果出爐，全校系所全數通過品質保證認可或認證，為招生季注入一劑強心針。圖／文大提供
少子化海嘯襲捲國內高教，中國文化大學今天表示，該校主動申請相關系所評鑑，今天結果出爐，全校系所全數通過品質保證認可或認證，為招生季注入一劑強心針。圖／文大提供

少子化海嘯襲捲國內高教，中國文化大學今天表示，該校主動申請相關系所評鑑，今天結果出爐，全校系所全數通過品質保證認可或認證，為招生季注入一劑強心針。

文大表示，該校商學院之前即已先行通過ACCSB認證，工學院3月初也通過 IEET中華工程教育學會評鑑，其餘文、理、法、農、社科、新傳、藝術、環設及教育等10個學院系所，今天也全數通過財團法人高教評鑑中心品保認可，其中多達71班制通過可6年免受評，8班制通過可3年免受評，成果豐碩，也顯示文大各系所教師及教學設備的優越。

文大校長徐興慶表示，文大不畏少子化海嘯、選擇正面迎戰，主動配合教育部鼓勵大學自主辦理系所評鑑政策，申請高教評鑑中心等評鑑。在正式評鑑之前，除系所自我檢視、提升，校方也逐一為每個受評系所聘請三名諮詢委員先行訪視、發掘並改正缺失，如今獲得全數通過品保認可或認證佳績。

教育部為落實評鑑簡化及行政減量，3年前宣布教育部停辦系所評鑑，回歸各校專業發展自行規劃，並基於大學自主及自我檢核，鼓勵各大學參與評鑑。文大表示，相關系所評鑑結果，將可作為家長及學生選填志願的重要參考指標。

教育部 高教 少子化

延伸閱讀

大專聯賽／文化打擊悶 季軍戰險勝

大專聯賽／李承風領軍文大過關 期待均速達144公里

大專聯賽／文大不敵余謙後 廖敏雄：選手求勝欲望太低

軟性封校再一例！文大宣布：3月31日起謝絕訪客

相關新聞

全民英檢2021年起考題素養化 各級試卷減5到10題

素養導向的108課綱上路，主辦全民英檢（GEPT）的財團法人語言訓練中心（LTTC）今天宣布，2021年起更新中級和中高...

對抗少子化 文大主動參與評鑑 系所全獲「品質保證」

少子化海嘯襲捲國內高教，中國文化大學今天表示，該校主動申請相關系所評鑑，今天結果出爐，全校系所全數通過品質保證認可或認證...

連結108課綱 全民英檢推素養題型

語言訓練測驗中心今天宣布，2021年起全民英檢將連結十二年國教課綱（108課綱），新增素養題型，但整體測驗難度、考試時間...

因應遠距教學 教部急備載具、網路

各級學校近日頻傳新冠肺炎確診個案，部分學校被迫停課改採遠距教學。但有立委指出，教育部調查全國各縣市國中小學生網路資源，發現連六都裡新北市、桃園市、台南市、高雄市學生無載具比率皆超過一成，其他非六都縣市狀況更急迫，台東縣有逾四成學生無載具、近三成無網路可用。

南榮科大教職員 拿到薪資、資遣費

南榮科大日前被教育部勒令停辦，126名教職員被積欠薪資及資遣費5560萬元，已於昨天下午入帳，董事會表示，對於欠薪感到愧疚，也樂見事件圓滿解決。

台灣首例 師大學者獲美國科技與工程教師學會最高榮譽

台師大科技應用與人力資源發展學系主任林坤誼，本月榮獲美國國際科技與工程教師學會肯定，獲頒象徵最高榮譽的「傑出科技和工程專...

新北學生製作影片 宣導防疫

防止疫情擴散，青少年也可幫忙出力。新北市國、高中生利用每周讀報時間，製作「愛的播講─疫正遏息」系列影片，以廣播、影片傳遞正確防疫知識，也展現讀報學習成果。

服儀零處罰爭議 家長盼尊重學生

教育部提出新版「學生服裝儀容之原則」草案，再掀服儀零處罰爭議。全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，各校服儀規定都經過服儀委員會討論通過，其中也有學生代表；若學生屢次違規，校方僅能言語規勸，而不得採取其他輔導措施，「那倒不如不要有任何服儀規範」。

高中服儀解禁 學生連署籲零處罰

教育部擬修正校園服裝儀容規範，明訂高中服儀委員會學生代表應占三分之一以上，且刪除輔導管教措施當中的「公共服務」。但多個學生團體昨出面連署呼籲，應移除「書面自省及靜坐反省」等輔導管教樣態，才符合服儀零處罰的目標。

學生連署服儀解禁 盼廢除繞道處罰

「落實服儀改革，拒絕學校變相處罰！」學生、立委和民間團體29日齊聚師大附中校門口，呼籲教育部應盡早落實服儀原則的修正，刪除以管教之名的「繞道處罰」（如勞動服務）

新北13所社區大學延課不停學 推防疫公民行動造福社區

新北市目前有13所社區大學，受到新冠肺炎疫情影響，今年度春季班延後至4月中旬後開課，並視疫情狀況做調整，停車期間，新北市...

家長：尊重學生 服儀爭議回歸教育

教育部提出新版學生服裝儀容原則，引發學生服儀爭議。家長團體認為，學校應回歸教育本質，教導學生正確的服裝禮儀。陽明高中校長蔡哲銘指出，學校應提供學生表達聲音的管道，學校也應在尊重學生人格權的情況下，研議雙方都認同的服儀方式。

熱門新聞

北部大學1名學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

109年大學個人申請一階篩選今早公布 查詢網址看這裡

今日最夯！全球有150國家學校關閉 只有台灣等極少正常

醫學系申請門檻提高 59級分槓龜得拚指考了

疫情催出升學黑馬！台大公衛系考生增14倍 千人搶23名額

台師大淪陷！大四生確診本土病例 科系停課、室友隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。