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軟性封校再一例！文大宣布：3月31日起謝絕訪客

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒，台大、輔大等校已宣布軟性封校。中國文化大學今天也表示，將超前部署、採取高規格防疫措施，明天起該校本部及推廣部，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客；文大也將利用清明節連假，委請專業消毒公司，對全校室內空間進行全面消毒，讓師生及家長安心。圖／文大提供
新冠肺炎疫情延燒，台大、輔大等校已宣布軟性封校。中國文化大學今天也表示，將超前部署、採取高規格防疫措施，明天起該校本部及推廣部，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客；文大也將利用清明節連假，委請專業消毒公司，對全校室內空間進行全面消毒，讓師生及家長安心。圖／文大提供

新冠肺炎疫情延燒，台大、輔大等校已宣布軟性封校。中國文化大學今天也表示，將超前部署、採取高規格防疫措施，明天起該校本部及推廣部，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客；文大也將利用清明節連假，委請專業消毒公司，對全校室內空間進行全面消毒，讓師生及家長安心。

文大今天發布公告表示，為配合最新疫情變化，自109年3月31日起，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客。

為落實此最新防疫措施，文大除將於所有入口處張貼「謝絕訪客」公告，也請全本校教職員工生配合隨身攜帶學校證件，以供大門相關人員查驗。

對於校外應邀入校來賓及洽公人士，文大表示將採「實名預約制」，並請其由文大正門口進入校園，及配合文大相關防疫措施，例如填寫健康關懷問卷等；文大也要求邀請校外來賓入校的學校相關單位，須於入校三日前送出邀請名單，及會辦相關單位。

文大也表示，防疫工作沒有假期，將利用清明假期期間，再次委請專業消毒公司，對全校室內空間，包括宿舍、教室、廁所及公共區域等進行全面消毒，請全體教職員生及家長安心。

疫情 新冠肺炎 文化大學

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