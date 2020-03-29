新北13所社區大學延課不停學 推防疫公民行動造福社區

新北市目前有13所社區大學，受到新冠肺炎疫情影響，今年度春季班延後至4月中旬後開課，並視疫情狀況做調整，停車期間，新北市教育局與社區大學合作，專案補助社大推動防疫公民行動及線上防疫課程，讓社大公益服務不中斷。

新北社大長期推動在地公民行動，藉由社區關懷及師生所學走入社區公益服務，因應疫情影響，永和及中和社大號召師生自製500個布口罩套義賣，並將所得購置護手霜材料，製作後贈與永和區耕莘醫院及中和區雙和醫院醫護人員，藉此感謝第一線醫護人員的辛勞。

蘆荻社大觀察到弱勢、清寒家庭父母工作忙碌，無暇購買口罩，因此培訓志工與地方學校及社區管委會合作，舉辦防疫口罩套教學活動，協助更多清寒家庭。

另外，社大也扮演社區衛教學習站，像是汐止及三鶯社大邀請醫護人員至車站或社區衛教宣導及舉辦有獎徵答活動，汐止社大更限量贈送口罩給到場民眾，鼓勵大家一起提升衛教知識。

新莊社大師生在公有市場及社區，除了教導民眾使用抗菌植物精油製成液體皂及抗菌噴劑，以及如何將「勤洗手」做到位，還分享物品消毒、防疫料理等知識。

新店崇光社大結合醫院舉辦多元醫護諮詢及經絡拳等運動，加強長者防疫觀念，並運用運動增強抵抗力；板橋社大則召集志工進行社區防疫培訓，投入社區與校園合作的防疫工作。

教育局指出，除實體衛教宣導外，多所社大更發起線上防疫課程，如蘆荻社大拍攝「防疫期間，蘆荻陪在你身邊」線上教學節目。

中永和社大拍攝5部防疫相關短片，結合講師專業，拍攝宣導正確防疫知識、在家健身操、提昇免疫力等；樹林社大在線上教學系統教導民眾自製口罩套、口罩收納夾；林口社大拍攝正確消毒方法、防疫護手乳、防疫中藥應用等宣導影片。