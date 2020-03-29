學生連署服儀解禁 盼廢除繞道處罰

「落實服儀改革，拒絕學校變相處罰！」學生、立委和民間團體29日齊聚師大附中校門口，呼籲教育部應盡早落實服儀原則的修正，刪除以管教之名的「繞道處罰」（如勞動服務），並保障學生代表在校級會議中的比例，這些訴求也獲得超過兩千名學生連署。

「教育部雖然在2016年明定學校不得因服裝儀容處罰學生，但仍有許多學校以管教之名行『繞道處罰』。」台灣青年民主協會理事長林彥廷表示。師大附中學生會長李承諺指出，學校動輒以愛校服務、勞動服務、扣班級生活秩序分數等方式處罰學生，而在校內服儀委員會中，學生也經常淪為橡皮圖章。

在場的學生團體和民間團體都肯定教育部本周提出的《學生服裝儀容之原則》新草案，當中明訂高中校園內的服儀委員會中學生代表應佔至少三分之一，且刪除輔導管教措施當中的「公共服務」。台少盟倡議組長劉志祥認為，處罰應只有「口頭警告」；人本教育基金會執行祕書施宜昕則建議立專法。

民眾黨立委邱臣遠指出，外在造型可以反映出學生的內心思想，應讓學生保有服儀的自主。民進黨立委范雲表示，服儀自主關乎到學生的身體權和人權，她建議學生在服儀委員會中的比例應至少一半。全國中學學生權益研究會發言人楊士誼呼籲，雖然私校不受教育部的管轄，但也應重視學生服儀自主的聲音。

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