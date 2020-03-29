服儀解禁 高中校長：尊重學生人格權 研議雙方認同方式

教育部提出新版「學生服裝儀容之原則」，再度引發學生服儀爭議。家長團體認為，學校應回歸教育本質，教導學生正確的服裝禮儀。陽明高中校長蔡哲銘指出，學校應提供學生表達聲音的管道，學校也應在尊重學生人格權的情況下，研議雙方都認同的服儀方式。

根據教育部新版「學生服裝儀容之原則」草案，明訂高中校內服儀委員會學生代表應占1/3以上，且每3年要檢討服儀規定。全國家長團體聯盟理事長謝國清表示，家長多肯定教育部修法，落實高中服儀解禁。

他認為，學校教育不應以處罰方式來硬性規定學生的穿著；目前國內小學、大學多取消制服規定，國、高中階段也應透過教育的方式教導孩子正確的服裝禮儀，以避免學生發生穿夾腳拖上學的狀況。

蔡哲銘表示，目前高中都設有服儀委員會，討論學生在校園的穿著樣態。陽明高中的做法是，只要學生穿著足以識別在校身份的服裝，如制服、班聯會製作的衣服或社團服，皆符合規定。

蔡哲銘說，服儀解禁爭議必須回歸「教育」才是解決之道。例如近日建中也再放寬服儀規定，學生只要持有學生證，可穿著非校內服飾入校。

台灣青年民主協會理事長林彥廷表示，教育部2016年就宣示高中服儀解禁，但過去協會經手申訴案件，有不少學校仍藉由違反服裝儀容的名義，要求學生每節下課罰站、未到者記警告；或者是扣班級生活秩序分數，連續數禮拜在後段班的班級要記過的連坐法，根本是「繞道處罰」。

林彥廷也認為，教育部除了應該更明確規範學校、教師不得使用任何對學生不利益的方式進行服儀糾正，草案也應納入學校不得限制學生妝。