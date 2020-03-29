高中服儀解禁 逾2000人連署盼禁學校「繞道處罰」

教育部日前提出將修正校園服裝儀容規範，明訂高中校園內的服儀委員會，學生代表應占1/3以上，且刪除輔導管教措施當中的「公共服務」。多個學生團體連署，呼籲此次修法落實服儀解禁，也應移除「書面自省及靜坐反省」等處罰樣態，才符合服儀零處罰的目標。

2016年蔡英文總統就任首日，教育部宣示學校不得以服儀作為懲處學生的理由。根據現行規定，學生可選擇混合穿著制服、運動服及學校認可的其他服裝，且學校不得限制學生髮式。但對於違反服裝儀容規定的學生，學校可採取「適當之輔導或管教措施」。學生團體指出，經過政府4年前的宣示，不少學校仍鑽漏洞，以「愛校服務」、「勞動服務」等方式繞道處罰學生。

根據教育部日前在行政院召開兒少福利與權益推動小組會議中提出的新版「學生服裝儀容之原則」，明訂高中校園內的服儀委員會，學生代表應占1/3以上，且每3年應檢討服儀規定。新制也刪除輔導管教措施當中的「公共服務」，換言之若學校因學生服儀違規開立勞動服務，將被認定為不合法。

台灣青年民主協會、人本教育基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟等民間團體針對新草案提出5大訴求，包含呼籲新規盡速實施、明確限定輔導管教態樣、檢視修法後學校落實情形、全面檢視校級會議學生代表保障、國小服儀規範也應參採學生意見等。連署發出2天，全台學生連署人數破2000人。

台中市兒少代表兒少權益組組長賴昱達表示，服儀解禁探討的是學權問題，也是人權問題。草案規定服儀委員會學生代表比例達1/3以上，學生才能與教師方、行政方，相互制衡，避免學生淪為橡皮圖章。

台灣少年權益與福利促進聯盟組長劉志洋表示，服儀原則中仍有「書面自省及靜坐反省」等處罰樣態，建議教育部應移除，才符合「服儀零處罰」的目標。

此次連署也有跨黨派共12位立法委員簽署支持，包含民進黨籍民進黨范雲、洪申翰、鍾佳濱；台灣民眾黨賴香伶、蔡壁如、張其祿、高虹安、邱臣遠；時代力量邱顯智、王婉諭、陳椒華委員，以及無黨籍林昶佐委員，共同呼籲教育部正視學生訴求，落實服儀解禁。

國教署則回應，教育部近日正廣泛聽取各界意見，例如召開說明會邀請學生、教師及家長代表等研擬新版服儀規定。新規將以保障學生權益為原則，將納入學生團體建議作為草案內容的參考依據。