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服儀解禁 台大學生會長：大部分的學校不誠實

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注服儀解議題，希望看到的是不再讓服儀解禁成為一個空泛的價值，而是真正的落實在校園中。記者謝梅芬／攝影
高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注服儀解議題，希望看到的是不再讓服儀解禁成為一個空泛的價值，而是真正的落實在校園中。記者謝梅芬／攝影

教育部在「行政院兒少權利與福利推動小組委員會」中，提出新版「學生服裝儀容之原則」，今天上午教育部國教署在師大附中針對服儀新原則舉辦學生說明會，高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注自身權益，希望看到的是不再讓服儀解禁成為一個空泛的價值，而是真正的落實在校園中。

曾參與高雄中學服儀改革歷程，現為台大學生會長的凃峻清表示，校園裡對身體自主權的壓迫持續延續沒有結束，服儀解禁4年來，大部分的學校不誠實，將許多處罰地下化，學校帶頭鑽漏洞，突顯學校教育帶來的只有不行正道的示範，只重管理方便，不思教育目的。

他認為，服儀解禁要在校園裡落實，關鍵還是教育部的規範要在校園裡落實，因為再進步的規定一旦校方持續用各種方式規避，仍然沒有效果，因此接下來教育部應積極檢視各校的行動，並納入相關考核。

前雄中校服制定委員會學生代表歐孟哲指出，這次教育部的原則修改方向固然值得肯定，但沒有實際約束力都是枉然，教育部和各縣市教育局應妥善發揮主管機關的督導功能。

歐孟哲強調，服儀解禁的精神在於將自主權還給學生，停止過去以威權手段管理學生的教育方式，由此來看，這次的服儀原則草案依然有進步空間。

鼓山高中的學生發言代表陳品均說，2016年的服儀改制至今已經4年了，雖然明文規定不得以服儀不符為由來懲處學生，但 學校 卻鑽法律漏洞來用各種不同的方式來懲處學生由我所知，有些學校會記錄服儀不整次數，用「愛校服務」的方式來讓學生消除紀錄，或者累積到一個次數後，以屢勸不聽的方式記乙支警告.等的「繞道懲處」。

陳品均說，有時候考慮到天氣的問題，冬天的時候學校的「制服外套」或許對我們不夠保暖，我們想多加自己的外套，但是會被校方懲處，夏天上完體育課，我們會希望換成一件乾淨舒適的衣服 但這個行為會在部分學校是嚴厲禁止的。

學生媒體諫燈發言代表許靜玟表示，在服儀解禁這個議題上有許多學長姐為此奮鬥過的痕跡，現在的我們雖然享有與之前相對較大的空間。但這樣的改革，仍然不夠，希望看到的是不再讓服儀解禁成為一個空泛的價值，而是真正的落實在校園中。

高雄學生民主聯盟創辦人葉柏廷認為，我們主張的服儀解禁並非是要讓校服完全退出校園，而是在於我們是否可以選擇校服以外的服裝而不受各種方式的懲處？呼籲高雄市政府教育局，能夠主動積極的調查，在高雄市還有哪些學校依然存在違法的事實，並在一定時間以內公告並解決，若無法在一定時間內解決，也希望能夠向高雄的學生們公開說明，在現況之下能達到什麼程度的改變。

高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注服儀解議題，希望看到的是不再讓服儀解禁成為空泛，而是真正的落實在校園中。記者謝梅芬／攝影
高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注服儀解議題，希望看到的是不再讓服儀解禁成為空泛，而是真正的落實在校園中。記者謝梅芬／攝影
高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注服儀解議題，希望看到的是不再讓服儀解禁成為空泛，而是真正的落實在校園中。記者謝梅芬／攝影
高雄學生代表今天也在高雄號召學生，關注服儀解議題，希望看到的是不再讓服儀解禁成為空泛，而是真正的落實在校園中。記者謝梅芬／攝影

服儀 教育部 教育局

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