病床上創作不輟 郭漢辰寫到生命最後一刻

作家郭漢辰兼擅散文、小說與報導文學，一生創作不輟，著作逾30本。他在病床上仍惦念著稿子，口述由妻子代打字，「不知怎麼了，世界就停止了，人們忙著恐懼、忙著囤積物資，連我的世界都停止了...」，當晚在睡夢中安詳辭世，簡單卻有力量的幾句話成了遺作。

郭漢辰是成大台灣文學碩士，曾任民生報駐屏東記者，能拍能寫，14年前離開報業後，成為專職作家，浸淫在文學天地。他獨生女、現就讀大一的尚恩談到「老爸為了文學夢四處奔波，從沒抱怨過這條路的艱辛」，住院時仍掛心哪一篇文章還沒交，即使身體正和病魔大對決，心還是向著文學，為創作而活。

一篇篇嘔心瀝血的書籍扉頁，記錄著郭漢辰的文學生命，也是留給家人最好的紀念。尚恩在寫給父親的文章中提到「如果我想念你的時候，我可以讀你的文章；如果我想念你的時候，我可以提筆將你寫下」。

與郭漢辰私交甚篤的作家劉克襄也在臉書懷念好友，談到去年合作南迴線藍皮普通車的鐵道文化之旅，有許多深刻互動，「以後搭南迴線，每一回都會想起他」。

郭漢辰妻子談到，丈夫受肝病所苦，近年身體走下坡，對創作的熱情與堅持從未動搖，除了寫書、辦文學營，去年一手打造的老屋書店「永勝5號」開張，為作家張曉風舊居賦予新生命，成為推廣文學、閱讀的基地，也是他對家鄉的一分使命。

郭漢辰將生病的苦痛轉化輝映於文字，滿載巨大的創作能量，家人看在眼裡，擔心他身體吃不消，卻也全心全意支持。

郭妻說，3月24日夜裡，丈夫躺在病床，虛弱卻從容地念著他的即興創作，對生命的直覺，用最不經意的方式呈現，卻直指人心，那是兩人最後的相處時光，陪伴丈夫寫到生命的最後一刻。

25日凌晨，郭漢辰像沉睡般辭世，得年55歲。郭妻說，雖然內心不捨，總想起丈夫寫過的兩句詩：「且等風姿翩然，你，婀娜迎來」，相信丈夫無拘無束地旅行去了。