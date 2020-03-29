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病床上創作不輟 郭漢辰寫到生命最後一刻

聯合報 / 記者林保光王慧瑛／連線即時報導
郭漢辰（右）常親自導覽，分享「永勝5號」老屋的花樹及一代代文學人的故事。圖／郭漢辰家屬提供
郭漢辰（右）常親自導覽，分享「永勝5號」老屋的花樹及一代代文學人的故事。圖／郭漢辰家屬提供

作家郭漢辰兼擅散文、小說與報導文學，一生創作不輟，著作逾30本。他在病床上仍惦念著稿子，口述由妻子代打字，「不知怎麼了，世界就停止了，人們忙著恐懼、忙著囤積物資，連我的世界都停止了...」，當晚在睡夢中安詳辭世，簡單卻有力量的幾句話成了遺作。

郭漢辰是成大台灣文學碩士，曾任民生報駐屏東記者，能拍能寫，14年前離開報業後，成為專職作家，浸淫在文學天地。他獨生女、現就讀大一的尚恩談到「老爸為了文學夢四處奔波，從沒抱怨過這條路的艱辛」，住院時仍掛心哪一篇文章還沒交，即使身體正和病魔大對決，心還是向著文學，為創作而活。

一篇篇嘔心瀝血的書籍扉頁，記錄著郭漢辰的文學生命，也是留給家人最好的紀念。尚恩在寫給父親的文章中提到「如果我想念你的時候，我可以讀你的文章；如果我想念你的時候，我可以提筆將你寫下」。

與郭漢辰私交甚篤的作家劉克襄也在臉書懷念好友，談到去年合作南迴線藍皮普通車的鐵道文化之旅，有許多深刻互動，「以後搭南迴線，每一回都會想起他」。

郭漢辰妻子談到，丈夫受肝病所苦，近年身體走下坡，對創作的熱情與堅持從未動搖，除了寫書、辦文學營，去年一手打造的老屋書店「永勝5號」開張，為作家張曉風舊居賦予新生命，成為推廣文學、閱讀的基地，也是他對家鄉的一分使命。

郭漢辰將生病的苦痛轉化輝映於文字，滿載巨大的創作能量，家人看在眼裡，擔心他身體吃不消，卻也全心全意支持。

郭妻說，3月24日夜裡，丈夫躺在病床，虛弱卻從容地念著他的即興創作，對生命的直覺，用最不經意的方式呈現，卻直指人心，那是兩人最後的相處時光，陪伴丈夫寫到生命的最後一刻。

25日凌晨，郭漢辰像沉睡般辭世，得年55歲。郭妻說，雖然內心不捨，總想起丈夫寫過的兩句詩：「且等風姿翩然，你，婀娜迎來」，相信丈夫無拘無束地旅行去了。

「他從學生時代就有文青魂，始終沒變！」一名昔日世新專科學校同窗憶起郭漢辰，最深刻的就是他沉穩、內斂性格，話不多卻有才氣，深厚的人文關懷在文學領域發揮得淋漓盡致，他短暫的一生，凝結在最爛燦的那一刻。

走向生命終途前夕，郭漢辰仍在病床上創作，他口述、妻子為他打字，從容面對生命盡頭。圖／郭漢辰家屬提供
走向生命終途前夕，郭漢辰仍在病床上創作，他口述、妻子為他打字，從容面對生命盡頭。圖／郭漢辰家屬提供
活躍文學舞台數十載，作家郭漢辰今年3月25日凌晨不敵病魔，平靜離開人世。圖／郭漢辰家屬提供
活躍文學舞台數十載，作家郭漢辰今年3月25日凌晨不敵病魔，平靜離開人世。圖／郭漢辰家屬提供
作家郭漢辰受肝病所苦，今年3月25日凌晨不敵病魔辭世。郭住院期間，仍持續閱讀、創作，展現鐵人般意志力。圖／郭漢辰家屬提供
作家郭漢辰受肝病所苦，今年3月25日凌晨不敵病魔辭世。郭住院期間，仍持續閱讀、創作，展現鐵人般意志力。圖／郭漢辰家屬提供
作家張曉風在屏東市眷村勝利星村的舊居蛻變成「永勝5號」，改造的推手就是作家郭漢辰。圖／郭漢辰家屬提供
作家張曉風在屏東市眷村勝利星村的舊居蛻變成「永勝5號」，改造的推手就是作家郭漢辰。圖／郭漢辰家屬提供
今年3月11日郭漢辰55歲生日這一天，他貼出一家三口之前出國旅行的照片，感謝妻子與女兒對他的支持。圖／郭漢辰家屬提供
今年3月11日郭漢辰55歲生日這一天，他貼出一家三口之前出國旅行的照片，感謝妻子與女兒對他的支持。圖／郭漢辰家屬提供
郭漢辰打造老屋書店「永勝5號」，將它定位成微型文學館，也是獨立書屋，常舉辦講座，鼓勵大家親近文學。圖／郭漢辰家屬提供
郭漢辰打造老屋書店「永勝5號」，將它定位成微型文學館，也是獨立書屋，常舉辦講座，鼓勵大家親近文學。圖／郭漢辰家屬提供
郭漢辰的女兒尚恩在臉書貼出擁抱父親的照片，寫到「從小到大，你像我的老師，也像我的摯友，更是我的定心丸」。圖／郭漢辰家屬提供
郭漢辰的女兒尚恩在臉書貼出擁抱父親的照片，寫到「從小到大，你像我的老師，也像我的摯友，更是我的定心丸」。圖／郭漢辰家屬提供
即使肝病纏身，作家郭漢辰仍全心投入在他最愛的創作天地，一字一句敲出令人動容的篇章，用文字讓靈魂自由。圖／郭漢辰家屬提供
即使肝病纏身，作家郭漢辰仍全心投入在他最愛的創作天地，一字一句敲出令人動容的篇章，用文字讓靈魂自由。圖／郭漢辰家屬提供

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