對外華語教學能力認證考試 報名至6月1日中午
教育部今天公布對外華語教學能力認證考試簡章，考試日期為今年7月25、26日，5月15日上午10時起開始報名，6月1日中午12時止。報名一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，要將報名表列印並掛號郵寄到「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。
教育部國際司表示，對外華語教學能力認證考試2006年舉辦以來已邁入第15屆，考生累計達2萬6470人，共4795人取得華語教學能力證書。取得本考試證書，有助爭取赴國外任教或實習的機會。
國際司統計，教育部去年一共選送247名華語教師、145名華語教學助理赴波蘭、德國、俄羅斯、斯洛維尼亞、捷克、奧地利、美國、加拿大、墨西哥、巴拉圭、澳洲、泰國、越南、印尼、印度、日本及韓國等17國任教或實習。
教育部表示，華語教學人員除於當地進行華語教學外，也促進國際合作及推廣台灣文化。歡迎有意願到海外擔任華語教學工作者報考，有志報考者請盡早依照簡章規定備齊報名表件，以免錯過報名時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言