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對外華語教學能力認證考試 報名至6月1日中午

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部今天公布對外華語教學能力認證考試簡章，考試日期為今年7月25、26日，5月15日上午10時起開始報名，6月1日中午12時止。報名一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，要將報名表列印並掛號郵寄到「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

教育部國際司表示，對外華語教學能力認證考試2006年舉辦以來已邁入第15屆，考生累計達2萬6470人，共4795人取得華語教學能力證書。取得本考試證書，有助爭取赴國外任教或實習的機會。

國際司統計，教育部去年一共選送247名華語教師、145名華語教學助理赴波蘭、德國、俄羅斯、斯洛維尼亞、捷克、奧地利、美國、加拿大、墨西哥、巴拉圭、澳洲、泰國、越南、印尼、印度、日本及韓國等17國任教或實習。

教育部表示，華語教學人員除於當地進行華語教學外，也促進國際合作及推廣台灣文化。歡迎有意願到海外擔任華語教學工作者報考，有志報考者請盡早依照簡章規定備齊報名表件，以免錯過報名時間。

華語 教育部

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對外華語教學能力認證考試 簡章公布

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