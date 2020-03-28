對外華語教學能力認證考試 報名至6月1日中午

中小學升旗、朝會存廢問題討論已久。高教工會組織部主任林柏儀說，朝會升旗不是法定課綱一部分，且常流於形式，本來就有檢討必要，但這明明該是教育政策檢視改正的問題，卻逼得學生訴願訴訟，實在荒謬；他說，學生以行政訴訟挑戰過去學校缺乏法律基礎的強制升旗與懲戒，其實是公民教育成功的象徵，只不過讓學生承擔過大時間成本。

2020-03-27 00:33