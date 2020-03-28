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學生團體青年節挺修法 倡議高中服儀解禁

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高中服儀多元化，板橋高中去年舉辦男裙周，校內學生響應。本報資料照片
高中服儀多元化，板橋高中去年舉辦男裙周，校內學生響應。本報資料照片

教育部24日在政院兒少權利與福利推動小組委員會提出新版「學生服裝儀容之原則」，當中明訂高中校內服儀委員會學生代表應占三分之一，且每三年要檢討服儀規定。多個學生團體發起連署挺修法，台灣青年民主協會表示，連署人數昨晚達1612人，他們明天青年節上午要在台北、高雄兩地舉行記者會提出相關訴求。

台灣青年民主協會表示，連署發出不到24小時，全台學生連署人數就突破1000人，顯見學生對服儀議題的重視與關切。他們也盼教育部能下定決心，新法通過後，能確實檢視各校推行狀況，不希望重演2016年解禁服儀後，多校仍鑽漏洞「繞道處罰」，影響學生權益。

教育部國教署今天在台中、明天在台北各辦一場說明會，台灣青年民主協會說，他們將在台北場外面提出學生團體的五大訴求，包括肯定教育部服儀原則修正大方向，並應立即施行；應明確限定輔導管教態樣，避免學校再度繞道處罰；確實檢視修法後各校落實情形；全面檢視校級會議學生代表保障，避免淪為橡皮圖章；國小服儀制定也應納入學生意見，落實兒權公約表意保障。

有些學校至今仍以服儀不整做為懲處學生依據，但這次修法將刪除輔導管教措施當中的「公共服務」，若修法通過，未來學校若因服儀違規開立「愛校服務」、「勞動服務」，將被認定為不合法。

針對這次修法方向，高雄學生民主聯盟創辦人葉柏廷說，師長多半認為學生要有學生的樣子，但如今提倡教育多元化，應給學生更多的自主權。

他表示，近年來許多學校逐漸開放服禁，但也衍生出繞道懲處等問題，也就是透過愛校服務等手段，打壓學生穿著的自由，阻止學生藉服裝表達自己的權利。若修法通過，勢必是台灣校園民主化的一大進程，希望有權力的大人們，能聽見屬於學生的聲音。

行政院兒權委員會中央兒少代表副召賴昱達也說，高中服儀委員會中，學生代表占三分之一合理比率，讓學生代表與教師、行政方相互抗衡，讓學生代表席次不再淪為沒有影響力的橡皮圖章，是台灣學生權利發展的一大突破。

服儀 教育部 青年

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