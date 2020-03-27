停課生遭網路霸凌 教育部將落實心理輔導措施

北部某高中因新冠肺炎疫情停課，停課期間有學生穿制服搭公車，遭司機拒載，也有學生表示遭到網路霸凌。教育部長潘文忠今天在個人臉書粉絲專頁上發文表示，呼籲有需要的學生尋求老師、學校輔導資源或專業人士幫忙。教育部也會與學校共同合作，實施相關輔導措施，視需求轉介相關輔導資源。

潘文忠說，他今天在報紙見到一則新聞，內容描述因為孩子的學校配合防疫措施，卻因此被貼上標籤，甚至受到不友善的眼光與對待，感到十分心疼且遺憾。

潘文忠說，任何防疫工作都需要從嚴從速，近來有學校因防疫需要實施停課，但卻因為這些不得已，讓部分孩子受到不同的眼光待遇，或網路上不友善的言論與歧視，甚至有孩子因此受到言語或肢體上的霸凌。

他表示，不友善的言論比病毒更傷人，沒有人願意生病，只有病毒才是我們共同的敵人。生理上的防疫需要我們共同合作，心靈上的防疫也同樣如此，盼大家透過正確的知識，互相同理與幫助，才是對抗疾病、走過困難的最好方式。