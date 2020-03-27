教師資格考規定戴口罩應試 居家隔離者不得參加

高中以下學校及幼兒園教師資格考試6月6日登場，教育部表示，因應新冠肺炎疫情，考生提早20分鐘抵考場並配合量體溫，且要配戴口罩應試。為管控考場出入人數，只有經同意使用特殊考場的考生，能由一名陪考人員陪同。正在居家隔離或檢疫等不得出門的對象，不能應考。

教育部今公告教師資格考簡章，符合中央流行疫情指揮中心所發布「具感染風險民眾追蹤管理機制」中「居家隔離」或「居家檢疫」實施對象，禁止參加本考試；另「自主健康管理」有應留在家中不得外出者，也不得參加本考試。

配合試場防疫，教育部表示，請考生提前20分鐘抵達考場。應考人請配戴口罩應試，但在核對身分時，要配合脫下口罩。各考區以准考證作為進出考區校園依據，只有經同意使用特殊試場者，可由一名陪考人員陪同。

簡章說明，網路登錄報名時間從今年4月16日上午8時30分到4月23日下午3時止，逾期不予受理。報名須檢附規定文件、照片、聯絡方式等，報名費1000元。經濟弱勢或特殊境遇者若檢附證明文件，並列印及簽署報名費補助領據，將由教育部補助或免收報名費。

考生若是持有證明的身心障礙者、孕婦或其他因傷病有需求者，簡章表示將提供特殊應考服務，如作答方式提供盲用電腦，以及提供可調桌面高度的桌子等輔具。