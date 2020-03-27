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北部停課高中30日復學 重點班級將派專輔老師
北部某高中因疫情停課至今日，將於下周一起全面復課。停課期間，校方行政人員積極備戰，面對不少在校生反應受外界異樣眼光對待，校方這兩日將寄出關懷信，正式復課後，也會在集會中進行全校輔導，另針對重點班級，將安排專輔老師協助。
該校停課後，網路上出現正、反意見，現實生活中，甚至有學生遇到公車司機以「客滿」為由拒載。校方表示，開學後將啟動校園輔導機制，防疫工作不停歇，除了入校需要量體溫、噴酒精，也會請學生多加留意個人身體情形，若出現呼吸道症狀，將請學生就醫、在家休息。
校方表示，停課首日便以按照教育局防疫指引完成消毒作業，今日也再度完成全校性大消毒，學生回來後，僅需以清水擦拭座位範圍，即可正常上課。復課後，師生將按原課表上課，由於停課期間有啟動線上教學，需要補課的內容不多。
學生座位方面，校方表示，由於教室空間有限，每班平均有2、30位學生，無法讓學生坐太開，但仍會盡量拉開距離，減少近距離傳染途徑。
該校一名高三生受訪時表示，停課期間，他也觀察到，這是他第一次看到學校如此團結，也是首次看到有這麼多同學，拿出同理心聲援不幸受疫情打擊的夥伴，這點令他相當感動。
而在復課後，由於正值升學階段，他將全力衝刺，未來希望能為偏鄉教育努力。不過他也呼籲，希望社會能賦予更多同理與關懷，疫情當前，不要只有謠言與謾罵。
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