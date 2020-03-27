法務部所屬矯正學校 今年起納中小學校園保險

教育部國教署表示，為強化校園安全，今年持續辦理高級中等以下學校及幼兒園校園公共意外責任保險，由明台產物保險股份有限公司承保。各項保額比照去年，但今年起將「法務部矯正署所屬矯正學校及分校」納入投保範圍。國教署除直接繳納署轄學校的保費，也會同步補助各地方政府替其轄管學校投保，建構友善安全的校園防護網。

國教署表示，今年保險內容包括身體傷亡每人600萬元、每一事故身體傷亡6000萬元、每一事故財物損失600萬元；保險期間每一縣市最高賠償六億元、保險申請免自負額等。今年起將「法務部矯正署所屬矯正學校及分校」納入保障範圍中，保險期間自109年2月1日起至110年1月31日止。

國教署指出，明台產險公司將提供「損害防阻」服務，派出多位通過SGS測驗的「兒童遊戲場安全檢驗人員」，運用專業檢驗器材前往各校園查勘，協助學校繪製「風險地圖」、提供校園公共安全損害防阻建議、舉辦縣市校園公共安全與損害防阻講習會等，專業協助學校提升安全等級，強化緊急應變機制。

國教署表示，校園公共意外責任險可協助降低意外災害對學生、幼兒的家庭經濟衝擊，保險公司的專業協助也可促進校園提升安全等級。未來國教署將持續與各地方政府共同合作，努力推動各項校園安全措施，營造更友善的校園環境。