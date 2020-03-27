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培養愛國情操 教團：不適合靠升旗

聯合報 / 記者馮靖惠／台北報導
中小學升旗、朝會存廢討論已久，高教工會組織部主任林柏儀說，朝會升旗其實不是法定課綱一部分，且常常流於形式，本就有檢討必要。圖／聯合報系資料照片
中小學升旗、朝會存廢討論已久，高教工會組織部主任林柏儀說，朝會升旗其實不是法定課綱一部分，且常常流於形式，本就有檢討必要。圖／聯合報系資料照片

中小學升旗、朝會存廢問題討論已久。高教工會組織部主任林柏儀說，朝會升旗不是法定課綱一部分，且常流於形式，本來就有檢討必要，但這明明該是教育政策檢視改正的問題，卻逼得學生訴願訴訟，實在荒謬；他說，學生以行政訴訟挑戰過去學校缺乏法律基礎的強制升旗與懲戒，其實是公民教育成功的象徵，只不過讓學生承擔過大時間成本。

全教總理事長張旭政也說，按國徽國旗法，學校每日應升降國旗，但若照一○八年課綱，朝會升旗屬學校可自行規畫的「非學習節數」活動，學生沒參加，不得列入出缺席紀錄，得採取適當正向管教措施，但記過並非「適當之正向管教措施」。

張旭政認為，朝會升旗較爭議處在於是否有助培養學生愛國情操，他認為升旗儀式或許可讓學生認同國旗，進而產生愛國心，但這種透過儀式活動增進圖騰與符號認同的方式，不僅不容易內化成行動理念，也不適合在民主國家進行。

「愛國教育最好的方法是透過土地連結，培養生命共同體觀念，進而產生國家認同。」張旭政說，有些學校已不再每周舉行朝會升旗，可見朝會升旗非學校必要的學習活動。

淡江大學全球發展學院院長包正豪也認為朝會該廢，「朝會要幹嘛？還真的就是廢話一堆…」但升旗是種政治社會化過程，讓孩子去連結國旗與國家，可以保留。台灣家長教育聯盟理事長謝國清指出，高中以下學校已逐漸取消或不再頻繁辦理朝會，尤其是必須聽主任教官訓話、集體向教官行軍禮的規定早該拋棄。

基隆市八斗高中校長黃致誠說，朝會若成為訓誡功能，難以培養學生愛國心；若是頒獎功能，學生喜歡、也期待自己表現被看見，但不必然每周固定舉行。

國旗 教官 課綱 高教 全教總 包正豪 淡江大學

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