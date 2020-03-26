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大學未培育原民專任老師 立委要求教部依法辦理

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立委高金素梅指出原住民師資培育問題。記者潘乃欣／攝影
立委高金素梅指出原住民師資培育問題。記者潘乃欣／攝影

原住民族教育法去年修正通過，多名立法委員今天指出，教育部師資培育及藝術教育司未依法訂定原民教育課程，導致各大學師資培育中心沒開相關課程。立院即將推動原住民族學校法，他們憂沒人能任教。教育部表示將於三周內提出相關報告。

立法院教育及文化委員會今邀教育部、文化部、原住民委員會列席報告原住民組語教育推動及政策檢討並備詢，立委高金素梅表示，和原住民相關的老師有三種，原住民師資是具有原住民身分的一般老師；原住民族教育老師是指具有原住民身分的一般老師，且要有原住民族語言專長；族語師資則是以專職或鐘點在學校教族語課程的老師。

高金素梅說，原住民族教育法第卅一條已有相關規範，但現在沒有上述第二類原住民族專任老師。倒是有族語老師，不過高中職也還不夠，要求教育部要努力請地方政府配合協調。

高金素梅也表示，按師資培育法第七條，教育部師藝司應訂定原住民師資課程，但如今各師培大學都沒有開。立委范雲質詢時也提到此問題，教育部常務次長林騰蛟表示各大學不願開，原因是學生未來市場出路不見得多，大學又面臨少子化。立委表示這是法律規定，應該要做。

立委伍麗華在會議最後發起臨時提案，表示各師培大學應比照台文系所的成立，統合各項族語和文化教育課程，設立專門系所。教育部也要在轄下增設編制或單位，專責督導各項原住民族語言及教育業務。

伍麗華說，教育部也應用外加名額，突破既有員額限制，使族群耆老及取得優級以上族語認證人員能成為大專校院的授課老師。提案獲立委范雲、賴品妤等人連署，教育部表示將於三周內提出相關報告。

原住民族教育法也規定，原住民學生參與師資培育的大學公費生公開招生或校內甄選時，應取得中級以上原住民族語言能力證明書；原住民公費生畢業前，應取得中高級以上之原住民族語言能力證明書。但立委指出，全台至今僅約六萬四千人通過中級以上族語認證，人數仍太少。

原住民 教育部 語言

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