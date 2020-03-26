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監視器防疫恐洩學生個資 教育部將監督各校採購

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部次長林騰蛟。記者潘乃欣／攝影
教育部次長林騰蛟。記者潘乃欣／攝影

新冠肺炎疫情持續，有學校加裝監視器來防疫。多名立委連署表示，裝設時應考量AI人臉辨識功能是否洩漏個資，請教育部通函各級學校機關，於採購相關設備時，注意資訊安全與個資保護問題。教育部次長林騰蛟表示將比照辦理。

立法院教育及文化委員會今請教育部、文化部、原住民委員會列席報告並備詢。民進黨立委吳思瑤提出臨時提案，表示各級學校基於校園安全需求建置監視系統或增置防疫錄影設施時，應考量AI人臉辨識功能的必要性和資訊安全性，防止人像個資洩漏。立委賴品妤、林宜瑾連署。

立委鍾佳濱另外提案表示，除了對抗疫情要超前部署，政府也應在經濟產業鏈的思維上超前部署，應推出台灣版的馬歇爾計畫，如同二戰後的馬歇爾計畫重振歐洲秩序，避免落入一戰後的經濟低潮。

他表示教育部不應該缺席，並要求教育部提出全面提供高中以下學生營養午餐，以及擴大公費留學培育與國際鏈結人才計畫書面報告。教育部也表示將比照辦理。

教育部 個資 人臉辨識

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