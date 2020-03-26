教育部建議補習班採梅花座 補教協會：不太可行

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心昨建議停止百人以上室內集會、500人以上室外集會。教育部終身教育司司長黃月麗今出席立法院教育及文化委員會，會前接受媒體採訪表示，教育部轄下的社教館、博物館都將比照指揮中心規範防疫。補習班部分將結合地方政府管理，建議改採梅花座或視訊教學。

針對改採梅花座，台北市補教協會總幹事張浩然表示「不太可行」，並說他昨天記者會後撥打疾管署1922專線，接線員也沒建議或禁止補教改採小班或拉開座位間距。

他也說，補習班的防疫都採最高規格，協會會員二月初就落實全體員工戴口罩，教室等公共空間每天至少消毒兩次。如果家長擔心大班課有群聚感染風險，各班都配合改線上課程。如有學生就讀學校停課，正在自主健康管理，也快遞講義到學生家中協助補課。

黃月麗說，指揮中心有提供六項風險評估指標，社教館、博物館都會依照指揮中心規範防疫，評估後決定活動要暫停、取消或延後辦理。補習班則建議改採梅花座或視訊教學，教育部將結合地方政府管理。