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AI融入防疫 永春高中打造防疫宣導機器人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
校長張云棻與老師們展示AI防疫機器人成品。圖／教育部提供
校長張云棻與老師們展示AI防疫機器人成品。圖／教育部提供

新冠肺炎疫情持續，教育部國教署表示，北市永春高中率先運用在校園防疫工作上，包括會AI自動量測體溫與宣導防疫的機器人、AIoT額溫槍製作等，並以線上教學取代傳統面對面課程，減少病毒傳染機會，為科技教育與生活結合做出最佳示範。

國教署表示，教育部2018年起透過前瞻基礎建設計畫推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，在全國建10所區域推廣中心擔任推廣新興科技的「領頭羊」，提供高中職師生體驗新興科技的場域空間，永春高中是其中之一。

國教署說，永春高中運用「ZenBo防疫宣導機器人」宣傳各種防疫措施，引導學生思考各種能加深印象的宣傳方式與內容；另也開設製作「AI自動量測體溫防疫機器人」與「AIoT額溫槍」等教學課程，並進一步開發線上直播及數位影音模式，取代傳統實體研習、手作及實體課程營，減少病毒擴散傳染的機會。

教育部表示，10所區域推廣中心辦理範圍多元，包括人工智慧、物聯網、智慧機械等專題講座，也舉行相關競賽與活動，輔導區域內學校辦理特色課程及推廣實務，並成立跨校技術教師團隊，融入各科教學模式，並舉辦相關研習推廣，提供具廣度及深度的新興科技趨勢及產業鏈資訊。

AI 教育部 新冠肺炎

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