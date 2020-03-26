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台中321 On line線上教學快速上手「盧秀燕同學」很滿意

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市教育局超前部署，由國教輔導團建構「台中市線上教學資源中心」，嚴選1至12年級各領域至少2000筆以上坊間現有數位教學資源、學習影片及補充教材，提供正在居家檢疫及隔離的學生線上學習，市長盧秀燕今天化身「國中生」，利用教育局ZOOM雲端視訊軟體與惠文高中國中部學生同步上課。記者喻文玟／攝影
台中市教育局超前部署，由國教輔導團建構「台中市線上教學資源中心」，嚴選1至12年級各領域至少2000筆以上坊間現有數位教學資源、學習影片及補充教材，提供正在居家檢疫及隔離的學生線上學習，市長盧秀燕今天化身「國中生」，利用教育局ZOOM雲端視訊軟體與惠文高中國中部學生同步上課。記者喻文玟／攝影

全球新冠肺炎疫情延燒，台中市教育局超前部署，由國教輔導團建構「台中市線上教學資源中心」，嚴選1至12年級各領域至少2000筆以上坊間現有數位教學資源、學習影片及補充教材，提供正在居家檢疫及隔離的學生線上學習，也提前因應可能出現大規模校園停課情形。

台中市長盧秀燕表示，目前全市居家檢疫破6000人，其中29人是學生，3人是幼稚園孩子，其餘26人要居家檢疫14天就有授課需求，目前有8名學生已透過線上學習上課，其餘個案以其他方法因應。

盧秀燕今天化身「國中生」，利用教育局Zoom雲端視訊軟體與惠文高中國中部學生同步上數學課，模擬停課時遠距教學SOP。她說，畫面很清楚，因是「同步上課」，老師透過平板上的鏡頭，也能視訊看到「盧同學」上課情況。

教育局長楊振昇表示「台中市線上教學資源中心」領先全國，國教輔導種子教師非常厲害，整合目前高、國中小已在使用的因材網、愛學網、均一平台、教育雲、Learn Mode學習吧、Cool English各大平台，一共32科目、版本，教師從國小到高中1至12年級，能分科搜尋各版本優質學習素材。

台中的321 On line是指「3分鐘老師輸入補課計畫，2周停課不停學、學生1個按鍵讀取學習內容」。

惠文高中校長王沛清表示，上課藉由Open ID身分認證系統，學生自己申請一組帳號，老師有一組授課密碼，發給學生即可登入各大平台讓學生輕鬆掌握學習進度。

盧秀燕指出，台中市有40萬名高中以下學生，幼稚園小朋友人數最多，她日前也建議中央，若全國大規模停課可徵用國內無線電視4台頻道的部分時段，當作教學平台。

數位學習是趨勢，但也有不少中低收入戶學生，要怎麼保障孩子們都能使用線上學習系統？教育局長楊振昇說，全台中市平板電腦有1.2千台，低收入戶有3400名學生，已讓學生可用租借方式，最近教育局再斥資2000萬購置Wi-Fi機、教育部也提供2200個SIM卡，目前都能因應，若有不足再和企業募款。

盧秀燕較擔心的是，老師不熟悉系統、大量使用頻寬夠不夠？已要求教育局在3周內能全市大規模同步測試，確保學生學習權益，也要由種子教師協助全市老師熟悉系統。

台中市教育局超前部署，由國教輔導團建構「台中市線上教學資源中心」，嚴選1至12年級各領域至少2000筆以上坊間現有數位教學資源、學習影片及補充教材，提供正在居家檢疫及隔離的學生線上學習，市長盧秀燕今天化身「國中生」，利用教育局ZOOM雲端視訊軟體與惠文高中國中部學生同步上課。記者喻文玟／攝影
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教育局 台中市 盧秀燕

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