教育部：國中會考難採梅花座 另將避免家長陪考

新冠肺炎疫情持續，不過國中會考、四技二專統測、大學指考將至，國民黨立委林奕華詢問教育部試場準備進度，教育部常務次長林騰蛟表示，一般試場要採梅花座「比較困難」，另也表示要避免家長陪考，改由各校或各班老師統一陪考。

立法院教育及文化委員會今天上午邀教育部、文化部、原住民委員會報告原住民族語教育推動與政策檢討，並備質詢。林奕華表示，衛福部昨天宣布暫停百人以上室內集會、500人以上室外集會，但國中會考勢必會超過此人數，請問教育部的應對方式。

林騰蛟說，一般考場採梅花座比較困難，但試場規畫盡量拉開間距，也會加強入場時的體溫量測。因應考生發生發燒、呼吸道等症狀，教育部也將增加備用試場，而做為備用試場的預備教室，將採梅花座。

林奕華問，如果考生體溫高，是直接參加第二次考試或在隔離試場？林騰蛟說，第二次考試只限第一次試期間正在居家隔離、居家檢疫的考生；如果參加第二次考試，會採外加名額錄取。林奕華說，以台灣目前的疫情控制狀況，相信要考第二次試的人數很少，甚至沒有。

林奕華也說，衛福部已說可以準備口罩。由教育部統一發口罩，除能防疫，也能避免考生舞弊。林騰蛟對此表示，這些防疫物資都會有，教育部會準備。

林奕華也說，很多家長現在關心能不能陪考，如果能陪，等於也要規畫相關措施。林騰蛟說，預計規畫由老師陪著應試，避免家長陪考。