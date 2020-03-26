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崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師 挽救瀕危語言

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師，挽救瀕危語言。崑大幼保系提供
崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師，挽救瀕危語言。崑大幼保系提供

崑山科技大學獲原住民族委員會委託推動「108學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，今年將培訓10名通過考試遴聘的「族語教保員」，今起陸續進行800小時課程。校方表示，期盼這群母語種子教師順利完成培訓投入傳承，未來能有更多原住民幼兒受惠。

計畫主持人幼保系副教授周宣辰表示，新聘族語教保員培訓其中400小時將在崑山科大接受完整各項考核，包括幼兒園實習課程考評、族語文化學習考評、各項試編教材考評，及結訓資格確認會議的族語試教及口試等，400小時則進入各個新辦幼兒園培訓。

原民會依「原住民族語言發展法」推動各項族語政策，培育原住民族語教育人才。今年共有來自泰雅、賽德克、鄒族、布農、魯凱、排灣、卑南等7個族群10個語言別新聘族語教保員參與培訓，其中納魯凱語、茂林魯凱語更屬瀕危語言，這群教保員將「承接族語復振使命，共同為族語向下紮根」。

原民會教育文化處專委邱文隆指出，許多原住民語都出現斷層危機，現在會說族語的年輕人，通常都是童年時期聽到長輩使用因而學習，或是由家族長輩傳承，「沉浸式族語教學幼兒園計畫」要將教學場所從家中拉到幼兒園，政府與學校都要共同努力，以延續原住民語。

崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師，挽救瀕危語言。崑大幼保系提供
崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師，挽救瀕危語言。崑大幼保系提供

原住民語 幼兒園 語言 崑山科大 原住民

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