崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師 挽救瀕危語言

去年八月上路的十二年國教課綱，從課綱審議到完成編書一波三折，其中「科技」、「社會」和「健康與體育」三科，讓出版社最「頭痛」。這三科的國中第三冊（一○九學年度）教科書，三大出版社幾乎都因違反課綱規範被要求「重編」；其中更有版本的「科技」第二冊（本學期用書）四次重編，目前還在續審中，導致有學校被迫換版本。

2020-03-24 00:13