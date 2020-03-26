崑山科大培訓10原住民語言幼兒園教師 挽救瀕危語言
崑山科技大學獲原住民族委員會委託推動「108學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，今年將培訓10名通過考試遴聘的「族語教保員」，今起陸續進行800小時課程。校方表示，期盼這群母語種子教師順利完成培訓投入傳承，未來能有更多原住民幼兒受惠。
計畫主持人幼保系副教授周宣辰表示，新聘族語教保員培訓其中400小時將在崑山科大接受完整各項考核，包括幼兒園實習課程考評、族語文化學習考評、各項試編教材考評，及結訓資格確認會議的族語試教及口試等，400小時則進入各個新辦幼兒園培訓。
原民會依「原住民族語言發展法」推動各項族語政策，培育原住民族語教育人才。今年共有來自泰雅、賽德克、鄒族、布農、魯凱、排灣、卑南等7個族群10個語言別新聘族語教保員參與培訓，其中納魯凱語、茂林魯凱語更屬瀕危語言，這群教保員將「承接族語復振使命，共同為族語向下紮根」。
原民會教育文化處專委邱文隆指出，許多原住民語都出現斷層危機，現在會說族語的年輕人，通常都是童年時期聽到長輩使用因而學習，或是由家族長輩傳承，「沉浸式族語教學幼兒園計畫」要將教學場所從家中拉到幼兒園，政府與學校都要共同努力，以延續原住民語。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言