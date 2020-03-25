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國家圖書館照常開放 自修室加裝隔板做好防疫

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
大英圖書館已經宣布關閉。記者陳宛茜/攝影
大英圖書館已經宣布關閉。記者陳宛茜/攝影

新冠肺炎延燒，大英圖書館、美國國會圖書館相繼關閉。疫情指揮中心今天也宣布宣布即日起，室內超過100人以上、室外活超過500人以上的公眾集會活動也建議停辦。國家圖書館館長曾淑賢表示，國家圖書館目前仍會照常開放，但會增加隔板與座位距離做好防疫準備，並密切關心疫情發展。

曾淑賢表示，現在正是許多博碩士生寫論文的關鍵時期，而許多論文書籍都還缺乏線上版，如果關閉國圖，將會影響其寫論文的進度。此外，現在許多學生遠距教學、家中也缺乏閱讀空間，如果連圖書館都關了，「他們要去哪裡念書?」

曾淑賢表示，疫情爆發後，國圖便調整閱覽座位。如一桌本來坐三個人，就會把中間的位置拿掉；也在自修室座位中間加隔板、或在書架上加塑膠布當屏風做出隔離。進館前除了量體溫、酒精洗手，也要求讀者進館必須戴口罩、不能交談。

圖書館 疫情 新冠肺炎

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